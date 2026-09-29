Muzları Böyle Saklamayın: Kararmayı Geciktirmek İçin Küçük Bir Değişiklik Yetiyor

Muzlar olgunlaştıkça etilen adı verilen bir gaz salıyor; bu gaz esas olarak sap kısmından yayılıyor ve meyveye doğru ilerleyerek kararmayı hızlandırıyor. Market raflarında bazı muz salkımlarının sap kısmının plastikle sarılı olmasının sebebi de bu.

Evde aynı yöntemi uygulamak için muz salkımının sap kısmını streç film ile sıkıca sarmak yeterli. Bu basit hareket, etilen gazını sap bölgesinde hapsederek meyvenin geri kalanına yayılmasını belirgin şekilde yavaşlatıyor.

Bu yöntemle oda sıcaklığında bekletilen muzlar, sarma işlemi yapılmayanlara göre gözle görülür şekilde daha uzun süre sert ve sarı kalıyor.