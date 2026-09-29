Muzları Böyle Saklamayın: Kararmayı Geciktirmek İçin Küçük Bir Değişiklik Yetiyor
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Muzların kısa sürede kahverengileşmesi çoğu evde tanıdık bir sorun. Uzmanlara göre saklama şeklinde yapılacak küçük bir değişiklik, muzları oldukça uzun süre taze ve sarı tutmaya yetiyor.
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Muzun sap kısmını plastikle sarmak olgunlaşmayı yavaşlatıyor
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Muzları salkımdan ayırmak da olgunlaşmayı yavaşlatıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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