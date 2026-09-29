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Muzları Böyle Saklamayın: Kararmayı Geciktirmek İçin Küçük Bir Değişiklik Yetiyor

Muzları Böyle Saklamayın: Kararmayı Geciktirmek İçin Küçük Bir Değişiklik Yetiyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
29.09.2026 - 15:30
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Muzların kısa sürede kahverengileşmesi çoğu evde tanıdık bir sorun. Uzmanlara göre saklama şeklinde yapılacak küçük bir değişiklik, muzları oldukça uzun süre taze ve sarı tutmaya yetiyor.

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Muzun sap kısmını plastikle sarmak olgunlaşmayı yavaşlatıyor

Muzun sap kısmını plastikle sarmak olgunlaşmayı yavaşlatıyor

Muzlar olgunlaştıkça etilen adı verilen bir gaz salıyor; bu gaz esas olarak sap kısmından yayılıyor ve meyveye doğru ilerleyerek kararmayı hızlandırıyor. Market raflarında bazı muz salkımlarının sap kısmının plastikle sarılı olmasının sebebi de bu.

Evde aynı yöntemi uygulamak için muz salkımının sap kısmını streç film ile sıkıca sarmak yeterli. Bu basit hareket, etilen gazını sap bölgesinde hapsederek meyvenin geri kalanına yayılmasını belirgin şekilde yavaşlatıyor.

Bu yöntemle oda sıcaklığında bekletilen muzlar, sarma işlemi yapılmayanlara göre gözle görülür şekilde daha uzun süre sert ve sarı kalıyor.

Muzları salkımdan ayırmak da olgunlaşmayı yavaşlatıyor

Muzları salkımdan ayırmak da olgunlaşmayı yavaşlatıyor

Salkım halindeki muzlar birbirlerinin yaydığı etilen gazına maruz kaldığı için daha hızlı olgunlaşıyor. Muzları tek tek ayırıp farklı noktalara yerleştirmek, bu karşılıklı etkilenmeyi azaltarak tazeliği uzatıyor.

Muzları tezgah üzerinde yan yana bırakmak yerine hava sirkülasyonuna izin veren bir yerde asarak saklamak da hem çürükleşmeyi hem de morarmayı azaltan bir yöntem olarak öneriliyor.

Dilimlenmiş veya artık kalan muzlar için ise kabuğuyla birlikte streç filme sarıp buzdolabına koymak, kısa süreliğine tazeliği korumaya yardımcı oluyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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