Fırın Camındaki İnatçı Yağları 20 Dakikada Çözen Temizlik Yöntemi
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Fırın camına yapışarak zamanla koyulaşan yağ ve yemek kalıntıları, sıradan temizlik ürünleriyle kolayca çıkmayabiliyor. Temizlik uzmanlarına göre karbonat ve sirke yerine çamaşır sodası kullanmak, inatçı yağların çözülmesini kolaylaştırabiliyor.
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Karbonat ve sirke yağlar üzerinde neden etkisiz kalabiliyor?
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Fırın camı çamaşır sodasıyla nasıl temizlenir?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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