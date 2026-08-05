Fırın Camındaki İnatçı Yağları 20 Dakikada Çözen Temizlik Yöntemi

Fırın camındaki koyu lekeler, yüzeye yeni sıçramış yağlardan farklı oluyor. Yüksek sıcaklığa tekrar tekrar maruz kalan yağ ve yemek kalıntıları zamanla sertleşerek cama yapışıyor. Karbonat hafif kirlerde aşındırıcı etkisiyle işe yarayabilse de kalınlaşmış ve yanmış yağ tabakasını çözmekte yetersiz kalabiliyor.

Sirke ise asitli yapısı nedeniyle daha çok kireç ve mineral kalıntılarının temizlenmesinde etkili oluyor. Karbonatla karıştırıldığında görülen köpürme güçlü bir temizlik yapıldığı izlenimi verse de iki ürün birbirinin etkisini azaltıyor. Sirkenin asidi, karbonatın yağları çözmeye yardımcı olan alkali yapısını kısmen nötralize ediyor.

Çamaşır sodası ise karbonata göre daha güçlü alkali özellik taşıyor. Bu özelliği sayesinde fırın camına yerleşen yağların parçalanmasına ve yanmış yemek kalıntılarının yumuşamasına yardımcı oluyor. Karışımın yüzeyde en az 20 dakika bekletilmesi de sertleşmiş tabakanın daha kolay silinmesini sağlıyor.