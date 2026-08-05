1900’lerden 1990’lara İstanbul’un Değişimini Gösteren 8 Fotoğraf
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İstanbul’un bugün yoğun binalar ve araçlarla çevrili birçok noktası, geçmişte oldukça farklı görünüyordu. X’te Letter from Turkey adıyla paylaşım yapan @CNybakhesabının yayımladığı fotoğraflar; Bozdoğan Kemeri’nin çevresinden basamaklı Yüksek Kaldırım’a, inşaat halindeki Taksim Meydanı’ndan 1990’ların Ataköy’üne uzanan değişimi belgeliyor.
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Yüksek Kaldırım henüz merdivenliyken
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1900’lerin başında Bozdoğan Kemeri
İstanbul’un 1918 tarihli Alman hava fotoğrafı
Taksim Meydanı inşa edilirken
1990’larda Ataköy
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1963’te Galata Köprüsü’nün Eminönü tarafı
1940’larda Boğaz’dan Kuzguncuk’a bakış
1970’lerde Kadıköy vapur iskelesi
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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