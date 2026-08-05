1900’lerden 1990’lara İstanbul’un Değişimini Gösteren 8 Fotoğraf

1910 yılı civarında çekilen fotoğrafta Pera ile Galata Limanı’nı birbirine bağlayan Yüksek Kaldırım görülüyor. Günümüzde eğimli bir cadde olan güzergah, o dönemde uzun merdivenlerden oluşuyordu.

Paylaşımdaki bilgiye göre merdivenler, yolu otomobil trafiğine uygun hale getirmek amacıyla 1956 yılında kaldırıldı. Böylece Galata’nın en karakteristik yaya geçişlerinden biri eğimli bir araç yoluna dönüştürüldü.