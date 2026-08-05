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1900’lerden 1990’lara İstanbul’un Değişimini Gösteren 8 Fotoğraf

1900’lerden 1990’lara İstanbul’un Değişimini Gösteren 8 Fotoğraf

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
05.08.2026 - 16:25
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İstanbul’un bugün yoğun binalar ve araçlarla çevrili birçok noktası, geçmişte oldukça farklı görünüyordu. X’te Letter from Turkey adıyla paylaşım yapan @CNybakhesabının yayımladığı fotoğraflar; Bozdoğan Kemeri’nin çevresinden basamaklı Yüksek Kaldırım’a, inşaat halindeki Taksim Meydanı’ndan 1990’ların Ataköy’üne uzanan değişimi belgeliyor.

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Yüksek Kaldırım henüz merdivenliyken

Yüksek Kaldırım henüz merdivenliyken

1910 yılı civarında çekilen fotoğrafta Pera ile Galata Limanı’nı birbirine bağlayan Yüksek Kaldırım görülüyor. Günümüzde eğimli bir cadde olan güzergah, o dönemde uzun merdivenlerden oluşuyordu.

Paylaşımdaki bilgiye göre merdivenler, yolu otomobil trafiğine uygun hale getirmek amacıyla 1956 yılında kaldırıldı. Böylece Galata’nın en karakteristik yaya geçişlerinden biri eğimli bir araç yoluna dönüştürüldü.

1900’lerin başında Bozdoğan Kemeri

1900’lerin başında Bozdoğan Kemeri

Hesabın paylaştığı fotoğraf, Valens Su Kemeri olarak da bilinen Bozdoğan Kemeri’nin Saraçhane’deki görünümünü 1900 yılı civarında gösteriyor. Gönderide verilen bilgiye göre kare, yaklaşık 1910 yılında yayımlanan bir mimarlık kitabında da yer aldı.

İstanbul’un en tanınmış tarihi yapılarından biri olan kemerin çevresi, geçen yüzyıl içinde yollar ve yeni yapılarla büyük ölçüde değişti. Fotoğraf, bölgenin bugünkü yoğun şehir dokusu oluşmadan önceki görünümünü kayda geçiriyor.

İstanbul’un 1918 tarihli Alman hava fotoğrafı

İstanbul’un 1918 tarihli Alman hava fotoğrafı

Hesabın paylaştığı bir diğer kare, İstanbul’un 1918 yılında havadan çekilmiş görünümünü yansıtıyor. Fotoğrafın bir Alman hava çekimi olduğu belirtiliyor.

Birinci Dünya Savaşı’nın son yılına tarihlenen görüntü, şehrin geniş yollar, yüksek yapılar ve yoğun araç trafiği ortaya çıkmadan önceki yerleşim düzenini toplu biçimde görme olanağı sağlıyor.

Taksim Meydanı inşa edilirken

Taksim Meydanı inşa edilirken

Renklendirilmiş fotoğraf, Taksim Meydanı’nın 1928 ile 1929 yılları arasındaki inşaat sürecini gösteriyor. Günümüzde İstanbul’un en yoğun noktalarından biri olan meydanın henüz düzenleme aşamasında olduğu görülüyor.

1990’larda Ataköy

1990’larda Ataköy

1900’lerin başından 1990’lara uzanan fotoğraflar birlikte değerlendirildiğinde İstanbul’daki değişim yalnızca binalarda görülmüyor. Merdivenlerin yola, boş alanların meydanlara ve daha seyrek yerleşimlerin yoğun kent dokusuna dönüşmesi de açıkça fark ediliyor.

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1963’te Galata Köprüsü’nün Eminönü tarafı

1963’te Galata Köprüsü’nün Eminönü tarafı

1963 yılına tarihlenen fotoğrafta Galata Köprüsü’nün Eminönü tarafındaki görünümü yer alıyor.

Kentin iki yakası arasındaki en önemli geçiş noktalarından biri olan Galata Köprüsü, yıllar içinde birkaç kez yenilendi. Fotoğraf, bugünkü köprü yapılmadan onlarca yıl önce Eminönü kıyısının nasıl göründüğünü kayda geçiriyor.

1940’larda Boğaz’dan Kuzguncuk’a bakış

1940’larda Boğaz’dan Kuzguncuk’a bakış

Kuş bakışı çekilen fotoğraf, Kuzguncuk’un 1940’lı yıllardaki görünümünü yansıtıyor. Fotoğraf, Kuzguncuk’un kıyı şeridini ve yerleşim düzenini tek karede görme imkanı sağlıyor.

1970’lerde Kadıköy vapur iskelesi

1970’lerde Kadıköy vapur iskelesi

1970’li yıllara tarihlenen fotoğrafta Kadıköy vapur iskelesinin o dönemdeki görünümü yer alıyor. Anadolu Yakası’nın önemli ulaşım noktalarından biri olan iskele, Kadıköy kıyısında yaşanan değişimi gözler önüne seriyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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