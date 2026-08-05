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Evde İki Ay Yalnız Kalacak Eşi İçin Derin Dondurucuyu Dolduran Kadın Tartışma Yarattı

Evde İki Ay Yalnız Kalacak Eşi İçin Derin Dondurucuyu Dolduran Kadın Tartışma Yarattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.08.2026 - 16:08
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Sosyal medyada paylaşılan bir video, bir kadının iki ay evde yalnız kalacak kocası için hazırladığı dondurulmuş yemek stokları tartışma yarattı. Kadın, derin dondurucuyu neredeyse tamamen dolduran plastik kapları, fırın tepsilerinde hazırladığı köfteleri, sebzeli yemekleri, büyük tencerelerde pişirdiği sosları paylaşırken “İki ay evde yalnız kalacak kocam için hazırladığım buzluk stoğu” ifadelerini kullandı.

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Video şu şekilde:

Paylaşım sadece X'te 2 milyondan fazla görüntülenme alırken...

Paylaşım sadece X'te 2 milyondan fazla görüntülenme alırken...
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Tartışmaları da beraberinde getirdi.

Tartışmaları da beraberinde getirdi.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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