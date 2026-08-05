Uzak Şehir'in Yeni Oyuncusundan Arka Sokaklar'ın Selin'in Yeni Dizisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
5 Ağustos Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in üçüncü sezonu öncesinde oyuncu kadrosuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.
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MasterChef Türkiye şampiyonlarından Eren Kaşıkçı, geçtiğimiz günlerde evinde hayatını kaybetmişti.
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in sezon finalinde yaşanan ayrılıkların ardından oyuncuların yeni projeleri de netleşmeye başladı.
4 Ağustos Salı reyting sonuçları belli oldu.
Arka Sokaklarda 10 yıl boyunca Selin Komiser karakterine hayat veren Oya Okar, yeni sezonda bambaşka bir rolle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
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TRT 1'in uzun soluklu dizisi Gönül Dağı'nda yeni sezon öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Kanal D'nin yaz sezonuna damga vuran dizisi Daha 17, oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor.
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, eylül ayında başlayacak üçüncü sezonu öncesinde oyuncu kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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