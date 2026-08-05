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Uzak Şehir'in Yeni Oyuncusundan Arka Sokaklar'ın Selin'in Yeni Dizisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Uzak Şehir'in Yeni Oyuncusundan Arka Sokaklar'ın Selin'in Yeni Dizisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Uzak Şehir masterchef Arka Sokaklar Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.08.2026 - 15:40
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

5 Ağustos Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in üçüncü sezonu öncesinde oyuncu kadrosuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in üçüncü sezonu öncesinde oyuncu kadrosuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

Uzak Şehir'de peş peşe yaşanan ayrılıkların ardından bu kez gözler Nihat Altınkaya'ya çevrilmişti. Başarılı oyuncu, sosyal medyadaki bir paylaşımla diziden ayrılacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

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MasterChef Türkiye şampiyonlarından Eren Kaşıkçı, geçtiğimiz günlerde evinde hayatını kaybetmişti.

MasterChef Türkiye şampiyonlarından Eren Kaşıkçı, geçtiğimiz günlerde evinde hayatını kaybetmişti.

MasterChef Türkiye şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın vefatının üzerinden 7 gün geçti. Yakın arkadaşı Esra Tokelli, genç şefi anmak için restoranında helva dağıttı ve o anları duygusal bir mesajla sosyal medya hesabından paylaştı.

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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in sezon finalinde yaşanan ayrılıkların ardından oyuncuların yeni projeleri de netleşmeye başladı.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in sezon finalinde yaşanan ayrılıkların ardından oyuncuların yeni projeleri de netleşmeye başladı.

Uzak Şehir dizisine sezon finali sonrasında veda eden Ceren Moray, yeni dizisi Tuzlu Kahve için sete çıktı. Başarılı oyuncunun yeni projesinden paylaşılan ilk kare sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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4 Ağustos Salı reyting sonuçları belli oldu.

4 Ağustos Salı reyting sonuçları belli oldu.

Var Mısın Yok Musun ve MasterChef Türkiye'nin yeni bölümlerinin ekrana geldiği 4 Ağustos Salı günü iki yarışma programı da zirve için mücadele etti. Var Mısın Yok Musun TOTAL, MasterChef ise AB ve ABC1 kategorilerinde liderliği kaptırmadı.

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Arka Sokaklarda 10 yıl boyunca Selin Komiser karakterine hayat veren Oya Okar, yeni sezonda bambaşka bir rolle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Arka Sokaklarda 10 yıl boyunca Selin Komiser karakterine hayat veren Oya Okar, yeni sezonda bambaşka bir rolle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Arka Sokaklar'da uzun yıllar Selin Komiser karakteriyle izleyici karşısına çıkan Oya Okar, yeni sezonda Başkalarının Hayatı dizisiyle ekranlara dönüyor. Başarılı oyuncunun yeni rolünden paylaşılan ilk kare sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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TRT 1'in uzun soluklu dizisi Gönül Dağı'nda yeni sezon öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

TRT 1'in uzun soluklu dizisi Gönül Dağı'nda yeni sezon öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Gönül Dağı dizisinin yeni sezon hazırlıkları sürerken başrol oyuncusu Berk Atan'ın sosyal medya hamlesi dikkat çekti. Başarılı oyuncunun dizinin resmi hesabını takipten çıkması, ayrılık iddialarını gündeme taşıdı.

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Kanal D'nin yaz sezonuna damga vuran dizisi Daha 17, oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor.

Kanal D'nin yaz sezonuna damga vuran dizisi Daha 17, oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor.

Daha 17, yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ederken oyuncu kadrosuna genç bir ismi daha kattı. Başarılı oyuncu Emir Sarıhan, dizide Doğukan karakteriyle hikayeye dahil olmaya hazırlanıyor.

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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, eylül ayında başlayacak üçüncü sezonu öncesinde oyuncu kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, eylül ayında başlayacak üçüncü sezonu öncesinde oyuncu kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Pazartesi reytinglerine damga vuran Uzak Şehir'in 3. sezon hazırlıkları devam ediyor. Uzak Şehir'in yeni sezon öncesinde kadrosuna yeni isimler gelirken bu kez çıta biraz daha yükseldi. Yalı Çapkını dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu, Uzak Şehir'in kadrosuna dahil oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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