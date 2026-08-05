Dünya Devinden Rekor Altın Tahmini: Gram Altın İçin Net Tarih Verdi
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Dünyanın önde gelen yatırım bankaları altın fiyatlarıyla ilgili yeni tahminlerini paylaştı. Dünya devleri, altın için 'rekor' tahmininde bulundu. Sucden Financial ve Standard Chartered, altının zirveyi göreceği tarihi açıkladı.
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Dünya devinden rekor altın tahmini.
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Altının yükselişi için net tarih verildi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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