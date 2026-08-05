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Dünya Devinden Rekor Altın Tahmini: Gram Altın İçin Net Tarih Verdi

Dünya Devinden Rekor Altın Tahmini: Gram Altın İçin Net Tarih Verdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
05.08.2026 - 15:19
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Dünyanın önde gelen yatırım bankaları altın fiyatlarıyla ilgili yeni tahminlerini paylaştı. Dünya devleri, altın için 'rekor' tahmininde bulundu. Sucden Financial ve Standard Chartered, altının zirveyi göreceği tarihi açıkladı.

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Dünya devinden rekor altın tahmini.

Dünya devinden rekor altın tahmini.

Dünya devi yatırım bankalarından altın fiyatlarıyla ilgili yeni rapor geldi. Standard Chartered analizinde altın fiyatlarındaki yukarı yönlü ivmenin orta ve uzun vadede artarak süreceği öngörüldü. Ons altının uzun vadeli süreçte 5 bin dolar seviyesine kadar tırmanabileceğini belirten uzmanlar, bu durumun iç piyasadaki yansımalarının çok daha sert olabileceğine dikkat çekiyor. Yapılan hesaplamalara göre, dolar/TL kurunun mevcut seyrini koruması halinde gram altın fiyatı 7 bin 500 ila 7 bin 600 lira bandına kadar tırmanabilir.

Altının yükselişi için net tarih verildi.

Altının yükselişi için net tarih verildi.

2026 yılının üçüncü çeyreğinde ons altının ortalama 4 bin 200 dolar seviyesinde dengelenmesi bekleniyor. Yılın son çeyreğinde ise yükselişin hız kazanarak ortalama 4 bin 650 dolar seviyelerine ulaşacağı tahmin ediliyor. Piyasalarda mevcut durumda ons altın 4 bin 51 dolar, gram altın ise 6 bin 202 lira seviyelerinde işlem görmeyi sürdürüyor.

Sucden Financial ise ons altın için 3 bin 950-4 bin 300 dolar rakamını paylaştı. Dünyanın önde gelen kurumuna göre altın fiyatlarındaki rekorun Eylül 2026’da gelmesi bekleniyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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