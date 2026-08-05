Dünya Devinden Rekor Altın Tahmini: Gram Altın İçin Net Tarih Verdi

2026 yılının üçüncü çeyreğinde ons altının ortalama 4 bin 200 dolar seviyesinde dengelenmesi bekleniyor. Yılın son çeyreğinde ise yükselişin hız kazanarak ortalama 4 bin 650 dolar seviyelerine ulaşacağı tahmin ediliyor. Piyasalarda mevcut durumda ons altın 4 bin 51 dolar, gram altın ise 6 bin 202 lira seviyelerinde işlem görmeyi sürdürüyor.

Sucden Financial ise ons altın için 3 bin 950-4 bin 300 dolar rakamını paylaştı. Dünyanın önde gelen kurumuna göre altın fiyatlarındaki rekorun Eylül 2026’da gelmesi bekleniyor.