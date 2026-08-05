article/comments
article/share
Haberler
Gündem
"3 Avuç Altına Araba Sattım": İkinci El Piyasasında İşler Tersine Döndü!

"3 Avuç Altına Araba Sattım": İkinci El Piyasasında İşler Tersine Döndü!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
05.08.2026 - 14:41
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türkiye’de uzun süredir yatırım aracı olarak görülen ikinci el otomobil piyasası adeta sinek avlıyor. Özellikle altın fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kuru dalgalanmaları ve otomotiv markalarının sıfır kilometre araçlar için peş peşe açıkladığı kampanyalar ikinci el pazarındaki satışları durma noktasına getirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İkinci el otomobil piyasası durma noktasına geldi.

İkinci el otomobil piyasası durma noktasına geldi.

İkinci el otomobil piyasası sinek avlıyor. Sektör temsilcileri ve galericiler, piyasada son 6 aydır hissedilen durgunluğun son günlerde adeta bir kilitlenme seviyesine ulaştığını belirtiyor. Geçmiş dönemlerde yaz sezonu ve tatil öncesi yaşanan satış hareketliliği, bu yıl yerini sessizliğe bıraktı.

Show Haber'de yer alan habere göre normal şartlarda sezonluk ortalamada 15 ila 20 araç satışı yapması gereken galerilerin, son dönemde ayda ancak 4 ya da 5 aracı zorlukla satabildiği kaydediliyor. Elde edilen gelirlerin ise dükkanların sabit giderlerini ve işletme masraflarını karşılamakta dahi yetersiz kaldığı ifade ediliyor.

İkinci el otomobilde dev durgunluğun nedeni belli oldu: "Geçen hafta 3 avuç altına araba sattım."

İkinci el otomobilde dev durgunluğun nedeni belli oldu: "Geçen hafta 3 avuç altına araba sattım."

Piyasayı kilitleyen en kritik etkenlerden biri de yatırımcıların araç satıp altına yönelmesi oldu. Yüksek fiyattan otomobilini nakde çevirerek altın alan birçok vatandaş, altın piyasasında yaşanan düşüş nedeniyle ciddi bir sermaye kaybıyla karşı karşıya kaldı. Bir vatandaş durgunluğu şu sözlerle anlattı: 'Geçen hafta 3 avuç altına araba sattım. Tatil ayı olduğu için genelde insanlarımız tatile gidiyor. O yüzden biraz durgunluk var.'

1 milyon TL seviyesinde aracını satıp altın alan yatırımcıların, portföylerinin 800 bin TL seviyelerine gerilemesi sebebiyle yeniden pazara girip araç alamadığı kaydediliyor. Bu durum, pazardaki nakit akışını ve takas dengesini doğrudan olumsuz etkiledi.

Diğer yandan sıfır araç ile ikinci el araç arasındaki fiyat makasının kapanması da tüketicinin tercihlerini değiştirdi. Örneğin ikinci eldeki fiyatı 3 milyon TL olan bir aracın sıfır kilometre opsiyonunun 3 milyon 500 bin TL bandında ve avantajlı kredi koşullarıyla sunulması, alıcıları doğrudan sıfır kilometreye yöneltiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
18
8
4
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın