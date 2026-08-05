"3 Avuç Altına Araba Sattım": İkinci El Piyasasında İşler Tersine Döndü!

Piyasayı kilitleyen en kritik etkenlerden biri de yatırımcıların araç satıp altına yönelmesi oldu. Yüksek fiyattan otomobilini nakde çevirerek altın alan birçok vatandaş, altın piyasasında yaşanan düşüş nedeniyle ciddi bir sermaye kaybıyla karşı karşıya kaldı. Bir vatandaş durgunluğu şu sözlerle anlattı: 'Geçen hafta 3 avuç altına araba sattım. Tatil ayı olduğu için genelde insanlarımız tatile gidiyor. O yüzden biraz durgunluk var.'

1 milyon TL seviyesinde aracını satıp altın alan yatırımcıların, portföylerinin 800 bin TL seviyelerine gerilemesi sebebiyle yeniden pazara girip araç alamadığı kaydediliyor. Bu durum, pazardaki nakit akışını ve takas dengesini doğrudan olumsuz etkiledi.

Diğer yandan sıfır araç ile ikinci el araç arasındaki fiyat makasının kapanması da tüketicinin tercihlerini değiştirdi. Örneğin ikinci eldeki fiyatı 3 milyon TL olan bir aracın sıfır kilometre opsiyonunun 3 milyon 500 bin TL bandında ve avantajlı kredi koşullarıyla sunulması, alıcıları doğrudan sıfır kilometreye yöneltiyor.