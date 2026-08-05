"3 Avuç Altına Araba Sattım": İkinci El Piyasasında İşler Tersine Döndü!
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Türkiye’de uzun süredir yatırım aracı olarak görülen ikinci el otomobil piyasası adeta sinek avlıyor. Özellikle altın fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kuru dalgalanmaları ve otomotiv markalarının sıfır kilometre araçlar için peş peşe açıkladığı kampanyalar ikinci el pazarındaki satışları durma noktasına getirdi.
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İkinci el otomobil piyasası durma noktasına geldi.
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İkinci el otomobilde dev durgunluğun nedeni belli oldu: "Geçen hafta 3 avuç altına araba sattım."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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