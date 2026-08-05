Türkiye'nin Döviz Zengini İlleri Belli Oldu: Anadolu Şehri Zirvede

BDDK’nın il bazındaki detaylı analizleri, mevduat tercihlerinde bölgesel ayrışmayı gözler önüne serdi. Ekonomik hacmi yüksek dev şehirler toplam döviz birikiminin miktar bazındaki aslan payını alırken, Anadolu’daki bazı iller toplam birikimleri içindeki yüksek döviz oranıyla dikkat çekti. Türkiye’deki 11,41 trilyon TL’lik toplam döviz mevduatının yüzde 50,9 gibi dev bir kısmı İstanbul ve Ankara’da toplandı.

Döviz birikim tutarında İstanbul (4,54 trilyon TL GSYH katkısı ile) ve Ankara’yı (1,27 trilyon TL); İzmir, Antalya ile sanayi devi Bursa takip etti. Kocaeli sanayi gücüyle öne çıkarken, Adana ve Mersin listenin ilk 10’unda yer aldı.