Türkiye'nin Döviz Zengini İlleri Belli Oldu: Anadolu Şehri Zirvede
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Türkiye'nin döviz zengini illeri belli oldu. Anadolu şehri İstanbul ve Ankara'yı geride bırakarak zirveye yerleşti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), verilerine göre Ocak-Haziran döneminde yurt içindeki toplam mevduat büyüklüğü 30 trilyon 100 milyar TL sınırına ulaştı.
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Türkiye'nin döviz zengini kentleri belli oldu.
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Döviz birikim tutarında İstanbul ilk sırada.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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