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Türkiye'nin Döviz Zengini İlleri Belli Oldu: Anadolu Şehri Zirvede

Türkiye'nin Döviz Zengini İlleri Belli Oldu: Anadolu Şehri Zirvede

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
05.08.2026 - 11:18
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Türkiye'nin döviz zengini illeri belli oldu. Anadolu şehri İstanbul ve Ankara'yı geride bırakarak zirveye yerleşti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), verilerine göre Ocak-Haziran döneminde yurt içindeki toplam mevduat büyüklüğü 30 trilyon 100 milyar TL sınırına ulaştı.

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Türkiye'nin döviz zengini kentleri belli oldu.

Türkiye'nin döviz zengini kentleri belli oldu.

BDDK verilerine göre birikimini dövizde değerlendirmeyi tercih eden illerin başında yüzde 57,31’lik DTH oranıyla Aksaray yer aldı. Aksaray’ı sırasıyla Yozgat, Siirt, Karaman, ve Gümüşhane takip etti.

İşte döviz oranı en yüksek şehirler:

1. Aksaray

2. Yozgat

3. Siirt

4. Karaman

5. Gümüşhane

6. Elâzığ

7. Bingöl

8. Karabük

9. Kütahya

10. Nevşehir

Türkiye gazetesinden Ömer Faruk Bingöl'ün haberine göre listenin diğer ucunda ise dövize en az yönelen şehirler yer aldı. Toplam mevduatı içinde döviz payı en düşük il yüzde 25,61 ile Ardahan olurken, Ardahan'ı Şanlıurfa, Bitlis ve Edirne izledi.

Döviz birikim tutarında İstanbul ilk sırada.

Döviz birikim tutarında İstanbul ilk sırada.

BDDK’nın il bazındaki detaylı analizleri, mevduat tercihlerinde bölgesel ayrışmayı gözler önüne serdi. Ekonomik hacmi yüksek dev şehirler toplam döviz birikiminin miktar bazındaki aslan payını alırken, Anadolu’daki bazı iller toplam birikimleri içindeki yüksek döviz oranıyla dikkat çekti. Türkiye’deki 11,41 trilyon TL’lik toplam döviz mevduatının yüzde 50,9 gibi dev bir kısmı İstanbul ve Ankara’da toplandı. 

Döviz birikim tutarında İstanbul (4,54 trilyon TL GSYH katkısı ile) ve Ankara’yı (1,27 trilyon TL); İzmir, Antalya ile sanayi devi Bursa takip etti. Kocaeli sanayi gücüyle öne çıkarken, Adana ve Mersin listenin ilk 10’unda yer aldı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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