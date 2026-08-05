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Senin Kahve Eşlikçin Hangisi?

etiket Senin Kahve Eşlikçin Hangisi?

Özge
Özge - Onedio Üyesi
05.08.2026 - 11:31
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Şöyle güzel bir kahve yanında eşlikçisi olmadan olmaz. Ama bu eşlikçi kişiden kişiye değişir. Tatlı ve tuzlu onlarca seçenek arasından bir türlü ne istediğine karar veremiyorsan, artık merak etmene gerek yok. Çünkü damak zevkine ve genel kahve seçimine göre senin için en ideal kahve eşlikçisinin hangisi söylüyoruz!

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Bu kahvelerden hangisini içiyorsun bakalım?

Artisan Kruvasan

Artisan Kruvasan

Eğer kahve denilince aklına kadifemsi yumuşaklığa sahip, sanat eseri görünümünde bir latte geliyorsa, kesinlikle senin tercih edeceğin eşlikçi de aynı derecede görsellik sunmalı. Bu kadar orijinal bir kahve tercihi yaptığına göre, tadı ne kadar enfes olsa da öyle dümdüz görünümlü tatlar seni tatmin etmese gerek. O yüzden her daim kurtarıcı olan kruvasanların birkaç üst modeli olan tatlı ve tuzlu artisan kruvasanlar senin için en iyi eşlikçiler olabilir. Ne de olsa sen tam bir gurmesin.

Bitter Çikolatalı Truff

Bitter Çikolatalı Truff

Espresso gibi yoğun bir tadı sevmek, hem de bunu düzenli olarak tüketmek herkesin yapabileceği bir şey değil. Dolayısıyla senin tam bir kahve gurmesi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tat, aroma, kavurma seviyesi gibi detaylara dikkat eden bir insan olarak bu kadar net bir kahve yanında, aynı netlikte eşlikçile istemen çok normal. İşte bu nedenle senin disiplinli karakterine en uygun eşlikçi bitter çikolatalı bir truff olabilir. Espressonun yoğun aromasıyla bitter çikolatanın aroması birleştiğinde, senin damak zevkine uygun bir lezzet çıkacağına eminiz.

Çifte Kavrulmuş Lokum

Çifte Kavrulmuş Lokum

En geleneksel lezzetlerimizden olan Türk kahvesi senin için de eşsizse, öyle yanında ne yiyeceğim diye düşünmene hiç gerek yok. Köklerine ve geleneklerine bu kadar bağlı bir insan olarak zaten orijinal lezzet eşleştirmelerinin gücüne inanıyor olman gerek. Bu yüzden en klasik seçim gibi görünen çifte kavrulmuş lokumlar ya da damla sakızlı lokumlar, kahve ritüellerinin tartışmasız en iyi eşlikçisi olabilir.

Limonlu Cheesecake

Limonlu Cheesecake

Cold brew kahve içmek herkese göre değildir. Çünkü bu kadar yoğun bir lezzeti herkes senin kadar iyi tolere edemeyebilir. Ama madem bu seçimi yaptın, yanında da ne tüketeceğini öğrenmek istemen çok normal. Sütlü, buzlu ya da sade şekilde tüketeceğin bir bardak cold brew kahve yanına şöyle taptaze bir cheesecake ekleyerek keyfi resmen iki katına çıkarabilirsin. Çünkü cold brew kahvenin yoğun ve sert tadı, limonlu cheesecake'in taze ve ferah aromasıyla birleşince damağında adeta bir lezzet şöleni yaratır.

Havuçlu Tarçınlı Kek

Havuçlu Tarçınlı Kek

Cold brew kahvenin bir tık alt tonu olan filtre kahve ile Americano, günlük tüketime en uygun kahve alternatiflerindendir. Yoğun lezzeti ve kafein miktarı sebebiyle günlük enerji artırımına yardımcı olan bu enfes lezzetleri, şöyle bir dilim taptaze kekle birleştiğinde damağında yaşanan şölene şaşıracağına eminiz. Çünkü havuç ve tarçının ferah tadı, yoğun kafein aromasıyla birleştiğinde damakta aşırı dengeli bir tat bırakır. Gün ortasında veya akşamüstü enerji düşüklüklerinde hızlıca kendine gelmek istersen, bu sihirli ikiliden faydalanabilirsin.

San Sebastian Cheesecake

San Sebastian Cheesecake

Espressonun sertliği ile asiditesinin bir miktar sütle kırıldığı ama süt tadının asla kahve tadının önüne geçmediği bir lezzet arıyorsan, kahve dünyasındaki nadir gurmelerden olduğun bir gerçek. İşte tam olarak bu nedenle senin tercih etmen gereken eşlikçi seçimleri de asla klasik değil. Sen sert gerçeklikleri sevsen de onları biraz yumuşatma taraftarı olduğundan, kişiliğine en uygun lezzet şöyle yumuşacık bir San Sebastian olabilir. Çünkü senin için hayal evreni ile gerçeklik biraz iç içe geçmiş durumda. Ve onu süt ile kahveyi dengeleyen bu özel tattan daha iyi yansıtan bir seçenek olamaz.

Granola Parfe

Granola Parfe

Eğer matcha latte gibi renkli, vegan ve sağlıklı bir sipariş verdiysen yanına mutlakla benzer şekilde sağlıklı ve hafif olan granola parfelerden eklemelisin. İçinde sağlıksız şeker ya da gluten bulundurmayan bu seçenekler, hem bedenine hem ruhuna aşırı iyi gelecek gibi. Bu yüzden hazır kahveni sindirim sistemini yormayacak bir tercihten yana yapıyorken, menüne bu sağlıklı eşlikçileri de ekleyebilirsin.

Beyaz Çikolatalı Brownie

Beyaz Çikolatalı Brownie

Eğer mocha ya da frappuccino gibi keyifli bir seçim yaptıysan, içindeki neşeyi dışarı çıkarmak istediğin bir gerçek. Çünkü görünen o ki; sen kahvenin o keskin tadını, sütle yumuşatıp şekerle enerjik hale getirmeye bayılıyorsun. Kendini şımartmayı çok iyi bildiğinden bu tür kaçamaklara ihtiyacın olduğunun farkındasın. O yüzden hazır klasik beslenmene mola vermişken kendini bir de beyaz çikolata parçacıklı bir dilim brownie ile ödülendirmeye ne dersin?

Kuruyemişli Biscotti

Kuruyemişli Biscotti

Özellikle yaz sıcaklarında neden affogato gibi bir seçim yaptığını anlar gibiyiz. İçindeki tatlı dondurması ve orijinal kahve aromasıyla en farklı tariflerden olan affogato, senin yaz sıcaklarıyla mücadelede temel yardımcın olabilir. Hafif acı tatlı tadıyla tam bir yaz neşesi olan bu özel tarifi, en orijinal İtalyan lezzetlerinden olan biscotti ile birleştirince aşırı keyif alacağına eminiz. Her ikisi de damakta yoğun lezzet bıraktığından, bu ikilinin harmonisini uzun süre unutmayacağın kesin!

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Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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