Senin Kahve Eşlikçin Hangisi?
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Şöyle güzel bir kahve yanında eşlikçisi olmadan olmaz. Ama bu eşlikçi kişiden kişiye değişir. Tatlı ve tuzlu onlarca seçenek arasından bir türlü ne istediğine karar veremiyorsan, artık merak etmene gerek yok. Çünkü damak zevkine ve genel kahve seçimine göre senin için en ideal kahve eşlikçisinin hangisi söylüyoruz!
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Bu kahvelerden hangisini içiyorsun bakalım?
Artisan Kruvasan
Bitter Çikolatalı Truff
Çifte Kavrulmuş Lokum
Limonlu Cheesecake
Havuçlu Tarçınlı Kek
San Sebastian Cheesecake
Granola Parfe
Beyaz Çikolatalı Brownie
Kuruyemişli Biscotti
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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