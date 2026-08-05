Hiç Okul Okumadı, Avrupa Üniversitelerinde Ders Verdi: İşte Koca Usta Hayri Dev'in Hikayesi
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İçerik üreticisi Betül Acar'ın yeniden gündeme taşıdığı Hayri Dev, Türkiye'nin kültürel belleğinde yer edinen en ilham verici figürlerden biri. Röportajlarında 'Beni Fransızlar meşhur etti' diyerek içimizi burkan ancak sınırları aşan yeteneğiyle Anadolu'nun sesini dünyaya duyuran bu büyük usta, kendi elleriyle ürettiği enstrümanlara adeta ruh üfleyen gerçek bir sanatçıydı.
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İşte, İçerik üreticisi Betül Acar'ın Anlatımıyla Büyük Usta Hayri Dev
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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