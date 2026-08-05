Hiç Okul Okumadı, Avrupa Üniversitelerinde Ders Verdi: İşte Koca Usta Hayri Dev'in Hikayesi

Hayri Dev'in köy sınırlarını aşan serüveni ise 1992 yılında Fransız etnomüzikolog Jérôme Cler'in bölgede yaptığı araştırmalar sırasında kendisiyle karşılaşmasıyla başladı.

350 Sayfalık Akademik Tez:

Cler, Hayri Dev'in müzikal dehasından o kadar etkilendi ki, onun üzerine 350 sayfalık kapsamlı bir tez hazırladı. Bu çalışma, Cler'in akademik kariyerinde de önemli bir mihenk taşı oldu.

Derrière la Forêt (Ormanın Arkasında):

Hayri Dev'in hayatı ve sanatı, çekilen bu Fransız belgeseliyle ölümsüzleştirildi. Bu belgesel sayesinde Koca Usta, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde konserler vermeye, hatta İtalya'daki bir kilisede müzik çalan ilk kişi olmaya kadar uzanan bir uluslararası kariyere adım attı.

Hiç Okul Okumadı, Avrupa Üniversitelerinde Ders Verdi

Hayri Dev'in hikayesini daha da sıra dışı kılan ise akademik dünyada gördüğü ilgi oldu. Resmi bir müzik eğitimi almamış olmasına rağmen Fransa başta olmak üzere Avrupa'daki üniversitelerde etnomüzikoloji öğrencileriyle buluştu, Anadolu'nun geleneksel müziğini ve çaldığı enstrümanları uygulamalı olarak anlattı.

Hayatını çobanlık yaparak geçiren bir ustanın üniversitelerde ders vermesi, onu kültürel mirasın en dikkat çekici temsilcilerinden biri haline getirdi.