Otizmli Çocuklarına Bakan Ailelerin Ne Kadar Kıymetli Olduğunu Anlatan Paylaşım Viral Oldu
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Otizmli kızı Şeyma’nın ilk kez çay hazırlamasıyla büyük mutluluk yaşayan baba Davut Köse’nin vefat haberi sosyal medyada yeniden gündeme gelirken, bir kullanıcının paylaştığı kişisel deneyim ve bunun üzerine yaptığı paylaşım dikkat çekti ve otizmli çocuğu olan ailelerin ne kadar değerli olduğunu gözler önüne serdi.
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23 yaşındaki otizmli kızı Şeyma'nın çay hazırladığını gören babanın anları milyonların yüreğini ısıtmıştı.
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Bir X kullanıcısı da bu videonun üzerine bir flood paylaştı.
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Paylaşımın altına benzer anılar da geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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