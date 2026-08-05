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Otizmli Çocuklarına Bakan Ailelerin Ne Kadar Kıymetli Olduğunu Anlatan Paylaşım Viral Oldu

Otizmli Çocuklarına Bakan Ailelerin Ne Kadar Kıymetli Olduğunu Anlatan Paylaşım Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.08.2026 - 12:16
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Otizmli kızı Şeyma’nın ilk kez çay hazırlamasıyla büyük mutluluk yaşayan baba Davut Köse’nin vefat haberi sosyal medyada yeniden gündeme gelirken, bir kullanıcının paylaştığı kişisel deneyim ve bunun üzerine yaptığı paylaşım dikkat çekti ve otizmli çocuğu olan ailelerin ne kadar değerli olduğunu gözler önüne serdi.

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23 yaşındaki otizmli kızı Şeyma'nın çay hazırladığını gören babanın anları milyonların yüreğini ısıtmıştı.

Babanın vefat ettiğinin öğrenilmesi ise videoyu takip edenleri yasa boğdu.

Bir X kullanıcısı da bu videonun üzerine bir flood paylaştı.

Bir X kullanıcısı da bu videonun üzerine bir flood paylaştı.

Her ay elinden geldiğince özel çocuklara yardım ettiğini belirten X kullanıcısının otizmli çocuğa sahip anne babalar hakkında yaptığı paylaşım çokça beğeni aldı.

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Paylaşımın altına benzer anılar da geldi.

Paylaşımın altına benzer anılar da geldi.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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