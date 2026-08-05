Kahve Konusunda Gerçek Bir Gurmeye Dönüşmek İçin Bilmeniz Gereken Terimler
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'Bana oradan bir filtre kahve ver' günleri geride kaldı. Artık üçüncü nesil kahvecilerin kapısını çaldığımızda, baristayla göz göze gelip entelektüel bir savaş verme zamanı! Kahve sipariş ederken sadece kafein değil, adeta bir vizyon satın aldığınızı kanıtlayacak o havalı terimleri listeledik.
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Gövde
Asidite
Teruar
Nitelikli Kahve
Cupping
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Single Origin
Blooming
Aşırı Ekstraksiyon
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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