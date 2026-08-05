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Kahve Konusunda Gerçek Bir Gurmeye Dönüşmek İçin Bilmeniz Gereken Terimler

etiket Kahve Konusunda Gerçek Bir Gurmeye Dönüşmek İçin Bilmeniz Gereken Terimler

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
05.08.2026 - 12:31
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'Bana oradan bir filtre kahve ver' günleri geride kaldı. Artık üçüncü nesil kahvecilerin kapısını çaldığımızda, baristayla göz göze gelip entelektüel bir savaş verme zamanı! Kahve sipariş ederken sadece kafein değil, adeta bir vizyon satın aldığınızı kanıtlayacak o havalı terimleri listeledik.

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Gövde

'Bu kahvenin gövdesi tam benim istediğim gibi, ağızda resmen kadife hissi bırakıyor.'Kahvenin ağzınızda bıraktığı o ağırlık, yoğunluk ve dokunma hissine gövde diyoruz; işin mealine bakarsak, kahvenin su gibi akıp gitmek yerine bildiğin sıcak çikolata yoğunluğunda damakta iz bırakması ve o dolgunluk hissiyle sizi tatmin etmesidir.

Asidite

'Yalnız bunun asiditesi çok parlak, narenciye notaları resmen dans ediyor!'Kahveye o canlılığı, tazeliği ve meyvemsi karakteri veren asit dengesidir; sakın ola bunu bayat kahvenin verdiği o kötü ekşilikle karıştırmayın, çünkü asidite tam olarak yeşil elmanın veya taze bir limonun damağınızda bıraktığı o tatlı, ferahlatıcı ve canlandırıcıdır.

Teruar

'Etiyopya’nın o yüksek rakımlı teruarı olmasa bu çiçeksiliği yakalayamazsın.'Kahve bitkisinin yetiştirildiği bölgenin toprağını, iklimini, aldığı yağmuru ve hatta o çiftliğin denizden yüksekliğini ifade eden bu havalı terim, aslında 'coğrafya kaderdir' sözünün kahve çekirdeğine uyarlanmış halidir ve kahvenizin neden portakal veya çikolata gibi koktuğunun tüm sırrını barındırır.

Nitelikli Kahve

'Artık endüstriyel kahve içemiyorum, benim damak direkt nitelikli kahve arıyor.'Uluslararası standartlara göre profesyonel tadımcılar tarafından test edilip 100 üzerinden en az 80 ve üzeri puan alan kusursuz çekirdeklere verilen bu isim, kahve dünyasının Şampiyonlar Ligi'ni temsil eder.

Cupping

'Hafta sonu bir cupping seansına katıldım, yeni hasat Kenya çekirdekleri yıkılıyor!'Kahve uzmanlarının ve meraklılarının, farklı çekirdeklerin kokusunu ve tadını objektif olarak test etmek için özel kaşıklarla kahveyi 'höpürdeterek' içtikleri bu profesyonel tadım ritüeli, kahve ortamlarında etrafa ne kadar gurme ve bu işten anlayan biri olduğunuzu göstermenin en yoludur.

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Single Origin

'Harman kahveler bana göre değil, ben Single Origin insanıyım.'Farklı ülkelerin çekirdeklerinin karıştırıldığı harmanların aksine, sadece tek bir ülkeden, tek bir bölgeden ve hatta bazen sadece tek bir şanslı çiftlikten gelen saf kahve çekirdeğini ifade eden bu terim, kahve dünyasının hiçbir şeye karışmamış, asil ve tamamen safkan aristokratlarını tanımlar.

Blooming

'Blooming süresini 30 saniye tutmazsan kahvenin gazı çıkmaz, acılaşır.'Kahveyi demlerken üzerine ilk sıcak suyu döktüğünüz an karbondioksit gazının dışarı çıkmasıyla kahve yatağının köpürerek yukarı doğru kabarması olayıdır; kahvenin adeta uyanış animasyonu olan bu büyüleyici evrede ortaya çıkan kokuları içinize çekmek resmen akşam iş çıkışı terapisi gibidir.

Aşırı Ekstraksiyon

'Suyu çok sıcak döktün, kahve şu an aşırı ekstraksiyona kurban gitti.'Kahvenin suyla gereğinden fazla temas etmesi veya çok sıcak su kullanılması yüzünden içindeki tüm o güzel aromaları geçip, istenmeyen acı ve odunsu tatların bardakta kalma durumudurç

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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