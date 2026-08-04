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Ufuk Beydemir'den Eski Eşi İpek Filiz Yazıcı'nın Yeni Sevgilisiyle Pozlarına Zehir Zemberek Yorum!

Ufuk Beydemir'den Eski Eşi İpek Filiz Yazıcı'nın Yeni Sevgilisiyle Pozlarına Zehir Zemberek Yorum!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
04.08.2026 - 22:09
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İpek Filiz Yazıcı'nın yeni sevgilisi İhsan Taha Torğut'la paylaştığı aşk dolu fitness pozları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ancak günün en çok konuşulan hamlesi İpek Filiz Yazıcı'nın eski eşi Ufuk Beydemir'den geldi. Ünlü şarkıcının paylaşımların ardından yaptığı sert yorum, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Şarkılarıyla milyonların kalbine dokunan Ufuk Beydemir ile başarılı oyuncu İpek Filiz Yazıcı'nın aşkı, magazin dünyasının en sevilen ilişkilerinden biri olarak gösteriliyordu.

Şarkılarıyla milyonların kalbine dokunan Ufuk Beydemir ile başarılı oyuncu İpek Filiz Yazıcı'nın aşkı, magazin dünyasının en sevilen ilişkilerinden biri olarak gösteriliyordu.

'Ay Tenli Kadın', 'Sevda Gibi' ve 'Hadi Gel Gezelim' gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Ufuk Beydemir ile Elimi Bırakma, Yeni Hayat, Aşk 101 ve UFO gibi yapımlarla adını duyuran İpek Filiz Yazıcı'nın birlikteliği 2021 yılında başlamıştı. Kısa sürede ilişkilerini göz önünde yaşamaya başlayan çift, romantik paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmişti.

Yaklaşık bir yıllık birlikteliğin ardından 2022 yılının ekim ayında aileleri ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle dünyaevine giren ikili, magazin dünyasının 'en uyumlu çiftleri' arasında gösteriliyordu. İpek Filiz Yazıcı henüz 21 yaşındayken evlenen çiftin ilişkisi uzun süre sorunsuz görünse de, 2025 yılının ilk aylarında ayrılık iddiaları konuşulmaya başladı. 

Çok geçmeden evliliklerini sessiz sedasız noktaladıkları ortaya çıktı. Boşanma haberinin ardından iki taraftan da doğrudan birbirlerini hedef alan açıklamalar gelmese de, özellikle sosyal medyada yapılan göndermeli paylaşımlar dikkat çekti.

Boşanmanın ardından hayatında en hızlı değişime giden taraf ise İpek Filiz Yazıcı olmuştu.

Boşanmanın ardından hayatında en hızlı değişime giden taraf ise İpek Filiz Yazıcı olmuştu.

Yeni saç stili, yaptırdığı dövmeler, sık sık çıktığı seyahatler ve arkadaşlarıyla geçirdiği keyifli anları paylaşmasıyla dikkat çeken oyuncu, adeta hayatında yepyeni bir sayfa açtı. Eski eşi Ufuk Beydemir'in zaman zaman sosyal medyada yaptığı üstü kapalı göndermeler konuşulurken, Yazıcı ise bu paylaşımlara herhangi bir karşılık vermemeyi tercih etti.

Aradan geçen ayların ardından aşk hayatında da mutluluğu yeniden bulan ilk isim yine İpek Filiz Yazıcı oldu. Oyuncunun bir süredir birlikte olduğu isim, spor ve sağlıklı yaşam alanında içerikler üreten, aynı zamanda antrenörlük yapan İhsan Taha Torğut çıktı. 

Çift, uzun süre ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de, geçtiğimiz saatlerde bu sessizlik bozuldu. İhsan Taha Torğut'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda birlikte verdikleri fitness pozlarını yayınlamasıyla ilişki resmen ilan edilmiş oldu. Kaslarını sergiledikleri eğlenceli kareler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, ikilinin uyumu da takipçilerinden tam not aldı.

İpek Filiz Yazıcı ile İhsan Taha Torğut'un birlikte paylaştığı spor salonu kareleri sosyal medyada hızla yayılırken, günün en çok konuşulan hamlesi ise beklenmedik bir isimden geldi.

İpek Filiz Yazıcı ile İhsan Taha Torğut'un birlikte paylaştığı spor salonu kareleri sosyal medyada hızla yayılırken, günün en çok konuşulan hamlesi ise beklenmedik bir isimden geldi.

Boşanmanın üzerinden aylar geçmiş olmasına rağmen Ufuk Beydemir'in yaptığı yorum, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Ünlü şarkıcı, içerik üreticisi Nurmagazin'in paylaştığı ve 'Eski sevgilinin yeni sevgilisi çok yakışıklıdır' notuyla yayınlanan videonun altına oldukça sert bir yorum bıraktı. Paylaşımın, İpek Filiz Yazıcı ile yeni sevgilisinin aşkını ilan ettiği karelerden yalnızca birkaç saat sonra gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Beydemir, yorumunda 'Attan inip eşeğe binen ex için de bi' video gelir mi kralım?' ifadelerini kullandı.

Bu sözler sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı yorumu doğrudan eski eşi İpek Filiz Yazıcı'nın yeni ilişkisine gönderme olarak değerlendirdi. Kimileri Beydemir'in yorumunu gereksiz derecede sert bulurken, kimileri ise bunu esprili bir çıkış olarak yorumladı. Ancak zamanlaması nedeniyle yorumun sosyal medyada uzun süre konuşulacağı şimdiden belli oldu. İpek Filiz Yazıcı cephesinden ise şimdilik herhangi bir açıklama gelmedi. Görünen o ki ayrılık resmiyet kazanalı aylar olmuş olsa da, bu hikayede son söz henüz söylenmiş değil ve birileri bu yeni pozları hiç ama hiç beğenmemiş...

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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