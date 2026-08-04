Ufuk Beydemir'den Eski Eşi İpek Filiz Yazıcı'nın Yeni Sevgilisiyle Pozlarına Zehir Zemberek Yorum!

'Ay Tenli Kadın', 'Sevda Gibi' ve 'Hadi Gel Gezelim' gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Ufuk Beydemir ile Elimi Bırakma, Yeni Hayat, Aşk 101 ve UFO gibi yapımlarla adını duyuran İpek Filiz Yazıcı'nın birlikteliği 2021 yılında başlamıştı. Kısa sürede ilişkilerini göz önünde yaşamaya başlayan çift, romantik paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmişti.

Yaklaşık bir yıllık birlikteliğin ardından 2022 yılının ekim ayında aileleri ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle dünyaevine giren ikili, magazin dünyasının 'en uyumlu çiftleri' arasında gösteriliyordu. İpek Filiz Yazıcı henüz 21 yaşındayken evlenen çiftin ilişkisi uzun süre sorunsuz görünse de, 2025 yılının ilk aylarında ayrılık iddiaları konuşulmaya başladı.

Çok geçmeden evliliklerini sessiz sedasız noktaladıkları ortaya çıktı. Boşanma haberinin ardından iki taraftan da doğrudan birbirlerini hedef alan açıklamalar gelmese de, özellikle sosyal medyada yapılan göndermeli paylaşımlar dikkat çekti.