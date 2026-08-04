Ufuk Beydemir'den Eski Eşi İpek Filiz Yazıcı'nın Yeni Sevgilisiyle Pozlarına Zehir Zemberek Yorum!
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İpek Filiz Yazıcı'nın yeni sevgilisi İhsan Taha Torğut'la paylaştığı aşk dolu fitness pozları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ancak günün en çok konuşulan hamlesi İpek Filiz Yazıcı'nın eski eşi Ufuk Beydemir'den geldi. Ünlü şarkıcının paylaşımların ardından yaptığı sert yorum, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Şarkılarıyla milyonların kalbine dokunan Ufuk Beydemir ile başarılı oyuncu İpek Filiz Yazıcı'nın aşkı, magazin dünyasının en sevilen ilişkilerinden biri olarak gösteriliyordu.
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Boşanmanın ardından hayatında en hızlı değişime giden taraf ise İpek Filiz Yazıcı olmuştu.
İpek Filiz Yazıcı ile İhsan Taha Torğut'un birlikte paylaştığı spor salonu kareleri sosyal medyada hızla yayılırken, günün en çok konuşulan hamlesi ise beklenmedik bir isimden geldi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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