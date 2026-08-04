article/comments
article/share
Haberler
Video
Vefatının Ardından Yürek Yakan Olay: Eren Kaşıkçı’nın Şampiyonluk Tablosu Hurdalıkta Bulundu

Vefatının Ardından Yürek Yakan Olay: Eren Kaşıkçı’nın Şampiyonluk Tablosu Hurdalıkta Bulundu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.08.2026 - 22:05 Son Güncelleme: 04.08.2026 - 22:08

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

MasterChef Türkiye 2021 sezonunda sergilediği duruşu, efendiliği ve yemek konusundaki üstün yeteneğiyle kupayı kaldıran Eren Kaşıkçı'nın ani vefatı, yalnızca sevenlerini değil tüm ülkeyi yasa boğdu. Kızılsakal lakabıyla bilinen Kaşıkçı'nın cenazesine pek çok MasterChef yarışmacısı ve Acun Medya ekibi katıldı. Türkiye’nin yakından tanıdığı şampiyonun vefatının hemen ardından sosyal medyada paylaşılan bir video ise izleyenlerin yüreğini sızlattı. Bir vatandaşın tesadüfen kaydettiği görüntülerde, MasterChef şampiyonluk görselinin bir hurdacıda, eşyaların arasında durduğu görüldü.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tüm izleyicilerin sevgisini kazanmıştı.

Tüm izleyicilerin sevgisini kazanmıştı.

1989 doğumlu olan Eren Kaşıkçı, MasterChef Türkiye 2021 sezonuna Çanakkale’den katıldı. Efendi kişiliği, disiplinli çalışma tarzı ve mutfaktaki üstün yeteneğiyle hem jürinin hem de ekran başındaki milyonların sevgisini kazandı. Zorlu geçen sezonun ardından yarışmayı birincilikle tamamlayarak 2021 yılının MasterChef Şampiyonu unvanını elde etti. Yarışma sonrasında da gastronomi alanındaki çalışmalarına ve mütevazı yaşamına devam etti.

"Hayat çok vefasız"

"Hayat çok vefasız"

MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın şampiyonluk kupası ile çekilmiş görüntüsünün olduğu posterinin bir hurdacıda eski eşyaların arasında bulunması sosyal medyada gündem oldu. Görüntüleri kaydeden kişinin 'Hayat çok vefasız' notuyla yaptığı paylaşım, Kaşıkçı'nın sevenlerini bir kere daha yasa boğdu.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın