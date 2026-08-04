Vefatının Ardından Yürek Yakan Olay: Eren Kaşıkçı’nın Şampiyonluk Tablosu Hurdalıkta Bulundu

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MasterChef Türkiye 2021 sezonunda sergilediği duruşu, efendiliği ve yemek konusundaki üstün yeteneğiyle kupayı kaldıran Eren Kaşıkçı'nın ani vefatı, yalnızca sevenlerini değil tüm ülkeyi yasa boğdu. Kızılsakal lakabıyla bilinen Kaşıkçı'nın cenazesine pek çok MasterChef yarışmacısı ve Acun Medya ekibi katıldı. Türkiye’nin yakından tanıdığı şampiyonun vefatının hemen ardından sosyal medyada paylaşılan bir video ise izleyenlerin yüreğini sızlattı. Bir vatandaşın tesadüfen kaydettiği görüntülerde, MasterChef şampiyonluk görselinin bir hurdacıda, eşyaların arasında durduğu görüldü.
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Tüm izleyicilerin sevgisini kazanmıştı.
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"Hayat çok vefasız"
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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