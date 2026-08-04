Vefatının Ardından Yürek Yakan Olay: Eren Kaşıkçı’nın Şampiyonluk Tablosu Hurdalıkta Bulundu

MasterChef Türkiye 2021 sezonunda sergilediği duruşu, efendiliği ve yemek konusundaki üstün yeteneğiyle kupayı kaldıran Eren Kaşıkçı'nın ani vefatı, yalnızca sevenlerini değil tüm ülkeyi yasa boğdu. Kızılsakal lakabıyla bilinen Kaşıkçı'nın cenazesine pek çok MasterChef yarışmacısı ve Acun Medya ekibi katıldı. Türkiye’nin yakından tanıdığı şampiyonun vefatının hemen ardından sosyal medyada paylaşılan bir video ise izleyenlerin yüreğini sızlattı. Bir vatandaşın tesadüfen kaydettiği görüntülerde, MasterChef şampiyonluk görselinin bir hurdacıda, eşyaların arasında durduğu görüldü.

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