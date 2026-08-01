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Manifest'in de Sahne Aldığı Sunny Hill Festivali'nde Katy Perry'nin Mikrofon Uzattığı Herkes Türk Çıktı

Manifest'in de Sahne Aldığı Sunny Hill Festivali'nde Katy Perry'nin Mikrofon Uzattığı Herkes Türk Çıktı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.08.2026 - 17:59 Son Güncelleme: 01.08.2026 - 18:50

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Geçtiğimiz gün, Manifest ilk uluslararası konserine çıktı ve Sunny Hill Festivali'nde sahne aldı. Festival öncesinde Dua Lipa ile bir araya gelen Manifest, sahnede de tüm dikkatleri üzerlerine çekti. Çok konuşulan festivalde Katy Perry de sahne aldı. 

Pop müziğin efsane ismi Katy Perry, Sunny Hill Festivali’ndeki coşkulu kalabalığı görünce seyircilerle sohbet etmek istedi. Ön sıralardaki izleyicilere tek tek mikrofon uzatan ünlü şarkıcı 'Nereden geliyorsun?' sorusunu sorduğu herkesten Türkiye yanıtını aldı.

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Peki nedir bu Sunny Hill Festival?

Peki nedir bu Sunny Hill Festival?

Sunny Hill FestivaliKosova asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa ve babası Dukagjin Lipa tarafından Kosova'nın başkenti Priştine'de kurulan, Güneydoğu Avrupa'nın en prestijli uluslararası müzik festivallerinden biri. İlk kez 2018 yılında düzenlenen ve Miley Cyrus, Calvin Harris, Martin Garrix ile J Balvin gibi dünya starlarını ağırlayan festival, hem bölgedeki genç nüfusu küresel müzik sahnesiyle buluşturmayı hem de elde ettiği gelirlerle Sunny Hill Vakfı üzerinden ülkedeki kültür-sanat projelerine destek olarak Kosova'nın uluslararası alandaki kültürel imajını güçlendirmeyi hedefliyor. Festivalde geçtiğimiz yıl da Edis sahne almıştı. Bu yıl ise Manifest, enerjisiyle festivale renk kattı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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