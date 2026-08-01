Manifest'in de Sahne Aldığı Sunny Hill Festivali'nde Katy Perry'nin Mikrofon Uzattığı Herkes Türk Çıktı

Sunny Hill Festivali, Kosova asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa ve babası Dukagjin Lipa tarafından Kosova'nın başkenti Priştine'de kurulan, Güneydoğu Avrupa'nın en prestijli uluslararası müzik festivallerinden biri. İlk kez 2018 yılında düzenlenen ve Miley Cyrus, Calvin Harris, Martin Garrix ile J Balvin gibi dünya starlarını ağırlayan festival, hem bölgedeki genç nüfusu küresel müzik sahnesiyle buluşturmayı hem de elde ettiği gelirlerle Sunny Hill Vakfı üzerinden ülkedeki kültür-sanat projelerine destek olarak Kosova'nın uluslararası alandaki kültürel imajını güçlendirmeyi hedefliyor. Festivalde geçtiğimiz yıl da Edis sahne almıştı. Bu yıl ise Manifest, enerjisiyle festivale renk kattı.