Manifest'in de Sahne Aldığı Sunny Hill Festivali'nde Katy Perry'nin Mikrofon Uzattığı Herkes Türk Çıktı

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Geçtiğimiz gün, Manifest ilk uluslararası konserine çıktı ve Sunny Hill Festivali'nde sahne aldı. Festival öncesinde Dua Lipa ile bir araya gelen Manifest, sahnede de tüm dikkatleri üzerlerine çekti. Çok konuşulan festivalde Katy Perry de sahne aldı.
Pop müziğin efsane ismi Katy Perry, Sunny Hill Festivali’ndeki coşkulu kalabalığı görünce seyircilerle sohbet etmek istedi. Ön sıralardaki izleyicilere tek tek mikrofon uzatan ünlü şarkıcı 'Nereden geliyorsun?' sorusunu sorduğu herkesten Türkiye yanıtını aldı.
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Peki nedir bu Sunny Hill Festival?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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