Manifest'ten Kanser Tedavisi Gören Minik Hayranlarına Duygulandıran Sürpriz!
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Son dönemin en popüler kız gruplarından Manifest, bu kez yeni bir şarkısıyla değil, örnek davranışıyla gündeme geldi. Kanser tedavisi gören minik hayranları Almira'nın en büyük hayalini öğrenen grup üyeleri, hastaneye giderek ona unutamayacağı bir sürpriz yaptı. Duygu dolu buluşmadan paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaşırken, Manifest'in anlamlı hareketi kullanıcıların takdirini topladı.
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Big5 Türkiye yarışmasının ardından kurulan Manifest, kısa sürede yakaladığı çıkışla genç kuşağın en sevilen müzik gruplarından biri haline geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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