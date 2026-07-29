Manifest'ten Kanser Tedavisi Gören Minik Hayranlarına Duygulandıran Sürpriz!

Esin Bahat, Lidya Pınar, Mina Solak, Hilal Yelekçi, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay'dan oluşan grup; güçlü sahne performansları, dans koreografileri ve K-pop esintileri taşıyan tarzıyla dikkat çekiyor.

'Daha İyi', 'Zamansızdık', 'Arıyo', 'KTS' ve 'Snap' gibi şarkılarıyla milyonlarca dinlenmeye ulaşan Manifest, yalnızca müzik kariyeriyle değil, hayranlarıyla kurduğu samimi bağ sayesinde de sık sık gündeme geliyor. Özellikle sosyal medyada takipçileriyle kurdukları sıcak iletişim, grubun kısa sürede geniş bir hayran kitlesi oluşturmasında önemli rol oynadı.

Manifest üyeleri bu kez yeni bir şarkılarıyla ya da konser performanslarıyla değil, kanser tedavisi gören minik hayranları Almira için yaptıkları anlamlı sürprizle gündeme geldi.

Almira'nın en büyük hayalinin Manifest üyeleriyle tanışmak olduğunu öğrenen grubun üyelerinden Esin Bahat, küçük kızın annesiyle iletişime geçerek sürpriz bir buluşma organize etti. Ardından Esin Bahat, Zeynep Sude Oktay ve Lidya Pınar, Almira'nın tedavi gördüğü hastaneye giderek minik hayranlarını ziyaret etti.

Grup üyeleri hastane odasına girdikleri anda Almira'nın yaşadığı büyük mutluluk kameralara da yansıdı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada Manifest üyeleri, Almira ile uzun süre sohbet etti, birlikte fotoğraf çektirdi ve moral verdi.