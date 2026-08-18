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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: 22 - 23 Ağustos Ailenize Çok İyi Gelecek!

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: 22 - 23 Ağustos Ailenize Çok İyi Gelecek!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
18.08.2026 - 22:52
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İstanbul'da çocuklarınızla birlikte hem eğlenceli hem de öğretici bir hafta sonu geçirmek istiyorsanız, sizin için birbirinden keyifli rotalar oluşturduk. Çocukların sadece gezip görmekle kalmayacağı, aynı zamanda izleyerek, dokunarak ve dinleyerek öğrenebilecekleri pek çok alternatif Anadolu ve Avrupa Yakası'nda sizi bekliyor. 

Bilimden sanata, oyuncak tarihinden denizaltı dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunulan bu keşif duraklarını keşfedebilirsiniz. İster tiyatro, ister sinema... Müze, opera, bale, müzikal, atölyeler ya da sergiler tercihiniz olabilir. Peki, İstanbul'da bu hafta sonu çocuklarla ne yapılır? Bu hafta sonu hangi çocuk filmi vizyonda? Hangi tiyatro oyunu var?  22 - 23 Ağustos'ta hangi müzeye, atölyeye ya da sergiye gidilir? 

UYARI: Bilet almak ve etkinliğin hâlâ geçerli olduğunu teyit etmek için bilet alma uygulamalarını kullanabilirsiniz. Bu bir reklam içeriği değil, eğitici ve eğlenceli tavsiye listesidir. 

İşte, detaylar...

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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

Rapunzel Çocuk Oyunu

  • Tarih ve Saat: 22 Ağustos, Saat: 14.00 ve 16.00

  • Mekan: DasDas İstinyePark

  • Açıklama: Klasik masal dünyasının sevilen kahramanı Rapunzel'in sürükleyici macerasını sahneye taşıyan bu tiyatro oyunu, çocuklara cesaret, dostluk ve sevginin gücünü anlatmaktadır. Renkli dekorları ve dinamik müzikal yapısıyla minik izleyicilerin hayal dünyasını zenginleştiren keyifli bir sahne deneyimi sunmaktadır.

Çizmeli Kedi

  • Tarih ve Saat: 23 Ağustos, Saat: 17.00 (Açık Hava Seansı)

  • Mekan: Belgrad Country Açık Hava Sahnesi

  • Açıklama: Zeki ve kurnaz Çizmeli Kedi'nin macera dolu öyküsünü doğayla iç içe bir atmosferde çocuklarla buluşturan açık hava tiyatro gösterisidir. Eğlenceli kurgusu sayesinde çocukların tiyatro sevgisini pekiştirirken açık havada kaliteli vakit geçirmelerine olanak tanımaktadır.

Huhu ile Bilim Şov

  • Tarih ve Saat: 22 Ağustos (Saat: 15.00) & 23 Ağustos (Saat: 13.00 ve 15.00)

  • Mekan: Hilltown Seyirlik Sahne (22 Ağustos) ve DasDas İstinyePark (23 Ağustos)

  • Açıklama: Eğlenceli bilimsel deneyleri tiatral bir dille sahneye taşıyan bu interaktif gösteri, çocukların merak duygusunu ve fen bilimlerine olan ilgisini canlandırmaktadır. Görsel deneyler ve eğlenceli sahne anlatımıyla çocuklar öğrenme sürecini keyifli bir eğlenceye dönüştürmektedir.

Ringo'nun Dünyası

  • Tarih ve Saat: 23 Ağustos, Saat: 14.00

  • Mekan: Kadıköy Eğitim Sahnesi

  • Açıklama: Sevimli karakter Ringo'nun renkli dünyasındaki maceralarını ve arkadaşlık ilişkilerini konu edinen eğitici bir çocuk oyunudur. Çocukların sosyal ve duygusal becerilerini desteklerken sahne sanatlarıyla bağ kurmalarını sağlamaktadır.

Mini Mini Bir Kuş Çocuk Müzikali

  • Tarih ve Saat: 23 Ağustos, Saat: 13.00 ve 15.00

  • Mekan: Hilltown Seyirlik Sahne

  • Açıklama: Çocukların hafızasında yer eden klasik şarkılardan esinlenerek hazırlanan bu neşeli müzikal, sahnede canlı danslar ve coşkulu müzikler sunmaktadır. İzleyici çocukların ritim algısını geliştirirken eğlenceli bir sahne şovu yaşamalarına katkıda bulunmaktadır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

Cesur Denizciler: Okyanus Macerası

  • Tarih ve Saat: 22 - 23 Ağustos, Seanslar: 11.30, 13.45, 16.00 ve 18.15

  • Mekan: İstanbul Genelindeki Sinema Salonları

  • Açıklama: Okyanusun gizemli derinliklerinde geçen bu sürükleyici animasyon, cesur denizcilerin karşılaştıkları engelleri dayanışma ile aşmasını konu almaktadır. Çocuklara deniz sevgisini ve takım çalışmasının önemini aşılayan görsel açıdan zengin bir yapımdır.

Evcil Kahramanlar

  • Tarih ve Saat: 22 - 23 Ağustos, Seanslar: 12.00, 14.15, 16.30 ve 18.45

  • Mekan: İstanbul Genelindeki Sinema Salonları

  • Açıklama: Sahipleri evde yokken gizli kahramanlara dönüşen sevimli evcil hayvanların aksiyon ve komedi dolu maceralarını anlatmaktadır. Tüm aile üyelerinin birlikte keyifle izleyebileceği neşeli ve tempolu bir animasyon filmidir.

Fırtına Ekip Yollarda

  • Tarih ve Saat: 22 - 23 Ağustos, Seanslar: 11.00, 13.15, 15.30 ve 17.45

  • Mekan: İstanbul Genelindeki Sinema Salonları

  • Açıklama: Sevimli araçların zorlu doğa koşullarına karşı bir arada mücadele verişini işleyen aksiyon dolu bir çizgi sinema filmidir. Hız, dostluk ve dayanışma temalarını bir arada sunarak minik izleyicilere heyecanlı anlar yaşatmaktadır.

Paw Patrol: Dino Filmi

  • Tarih ve Saat: 22 - 23 Ağustos, Seanslar: 11.00, 12.00, 18.00 ve 20.00

  • Mekan: İstanbul Genelindeki Sinema Salonları

  • Açıklama: Sevilen kurtarma ekibi Paw Patrol'ün dinozorlarla dolu tropik bir adadaki heyecan verici kurtarma operasyonunu beyaz perdeye taşımaktadır. Dinamik kurgusu ve renkli animasyon stiliyle çocukların büyük ilgisini çeken popüler bir yapılımdır.

Keloğlan ve Hayvan Dostları

  • Tarih ve Saat: 22 - 23 Ağustos, Seanslar: 10.30, 12.30, 14.30 ve 16.30

  • Mekan: İstanbul Genelindeki Sinema Salonları

  • Açıklama: Türk masal kültürünün simge figürü Keloğlan'ın ormandaki can dostlarıyla doğayı korumak için girdiği eğlenceli mücadeleyi anlatır. Yerli animasyon kalitesiyle çocuklara çevre bilinci ve hayvan sevgisini aşılamayı amaçlamaktadır.

Tad'ın Sihirli Lambası

  • Tarih ve Saat: 22 - 23 Ağustos, Seanslar: 11.15, 13.30, 15.45 ve 18.00

  • Mekan: İstanbul Genelindeki Sinema Salonları

  • Açıklama: Sakar kaşif Tad'ın sihirli bir lambanın peşinden dünyayı dolaştığı komik ve gizemli serüvenini konu almaktadır. Çocukların keşfetme arzusunu besleyen eğlenceli ve kahkaha dolu bir aile animasyonudur.

Bu Hafta Sonu Çocuklar İçin Hangi Konserler Var?

Bu Hafta Sonu Çocuklar İçin Hangi Konserler Var?

Gönül Yeprem Çocuk Konseri

  • Tarih ve Saat: 23 Ağustos, Saat: 18.30

  • Mekan: Arnavutköy Semt Festivali Alanı (İBB Etkinlik Sahnesi)

  • Açıklama: Çocuk müziğinin sevilen ismi Gönül Yeprem'in sahne aldığı bu açık hava konseri, miniklere enerjik ve neşeli şarkılarla dolu bir müzik şöleni sunmaktadır. Festival atmosferi içerisinde gerçekleşen etkinlik, çocukların şarkılara hep birlikte eşlik ederek sosyalleşmelerine imkan vermektedir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Etkinlikler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Etkinlikler Var?

Lego ve Resimle Geleceği Tasarlıyorum Atölyesi

  • Tarih ve Saat: 22 Ağustos (Saat: 15.00 ve 16.00) & 23 Ağustos (Saat: 15.00)

  • Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi

  • Açıklama: Çocukların ilham verici hikayelerden yola çıkarak Lego parçaları ve resim teknikleriyle hayallerindeki geleceği inşa ettikleri yaratıcı bir atölyedir. İnce motor becerileri ile üç boyutlu düşünme yetilerini geliştirmelerine doğrudan katkı sağlar.

Ses Bahçesi: Piyanoyla Çok Sesli Yolculuk Atölyesi

  • Tarih ve Saat: 23 Ağustos, Saat: 12.00

  • Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi

  • Açıklama: Miniklerin piyano enstrümanıyla tanışarak temel müzik kavramlarını ve ritim kalıplarını uygulama yoluyla öğrendiği eğitici bir çalışmadır. Müzik kulağının gelişimini desteklerken çocukların estetik algılarını yükseltmektedir.

Sesimi ve Müzik Yeteneğimi Keşfediyorum Atölyesi

  • Tarih ve Saat: 23 Ağustos, Saat: 13.00

  • Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi

  • Açıklama: Ses kontrolü, doğru nefes alma ve temel diksiyon tekniklerinin oyunlaştırarak aktarıldığı kapsamlı bir ses ve müzik atölyesidir. Çocukların kendilerini topluluk önünde daha özgüvenli ifade etmelerine yardımcı olmaktadır.

Küçük Bale Sanatçıları Atölyesi

  • Tarih ve Saat: 23 Ağustos, Saat: 15.00

  • Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi

  • Açıklama: Hikayeler eşliğinde temel bale pozisyonlarının ve zarif adımların öğretildiği incelikli bir dans eğitimidir. Çocukların beden koordinasyonunu ve esnekliğini artırırken sahne sanatlarına ilgi duymalarını sağlar.

Ebeveyn-Çocuk Ritim ve Dans Atölyesi

  • Tarih ve Saat: 23 Ağustos, Saat: 16.00

  • Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi

  • Açıklama: Çocukların ebeveynleriyle birlikte müzik eşliğinde doğaçlama dans hareketleri ürettikleri etkileşimli bir sanatsal çalışmadır. Aile içi iletişimi ve duygusal bağı güçlendirirken çocukların ritim duygusunu geliştirmektedir.

Hikaye Anlatıcılığı ve Kukla Atölyesi

  • Tarih ve Saat: 22 Ağustos, Saat: 14.00

  • Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi

  • Açıklama: Karakter tasarımı, olay kurgulama ve kukla oynatımı süreçlerinin uygulamalı olarak işlendiği interaktif bir yaratıcı drama atölyesidir. Çocukların dil gelişimine ve kurgusal düşünme yeteneklerine önemli ölçüde destek vermektedir.

Minik Yogiler / Yoga Atölyesi

  • Tarih ve Saat: 22 Ağustos, Saat: 11.00

  • Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi

  • Açıklama: Eğlenceli duruşlar ve nefes egzersizleri aracılığıyla çocukların beden farkındalığı kazanmasını hedefleyen özel bir yoga seansıdır. Denge ve odaklanma becerilerini güçlendirirken zihinsel bir rahatlama sağlamaktadır.

Minik Gezginler Keşifte Atölyesi

  • Tarih ve Saat: 22 Ağustos, Saat: 11.00 - 13.00

  • Mekan: İstanbul Modern Müze Atölyesi

  • Açıklama: Çocukların aileleriyle birlikte bilmeceleri çözerek modern sanat eserlerini keşfettikleri eğitici bir müze içi etkinliktir. Erken yaşta görsel sanatlar okuryazarlığı kazandırırken çocukların sorgulama ve gözlem yeteneklerini geliştirmektedir.

Tahta Oyuncak Boyama Atölyesi

  • Tarih ve Saat: 22 Ağustos ve 23 Ağustos, Saat: 13.00 - 15.00

  • Mekan: İstanbul Oyuncak Müzesi

  • Açıklama: Ahşap malzeme figürlerinin çocuklar tarafından özgün biçimde renklendirildiği ve somut oyuncaklara dönüştürüldüğü bir el sanatları çalışmasıdır. Çocukların el-göz koordinasyonunu ve sanatsal tasarım kabiliyetlerini pekiştirmektedir.

Oyun ve Keşif Atölyesi

  • Tarih ve Saat: 23 Ağustos, Saat: 15.00

  • Mekan: Müze Gazhane (T Atölye)

  • Açıklama: Tarihi endüstriyel miras alanında çocukların serbest oyun ve deney alanları üzerinden öğrenme gerçekleştirdiği ücretsiz bir sosyal etkinliktir. Akran etkileşimini artırırken çocukların problem çözme becerilerini destekler.

Bu Hafta Sonu Çocuklarla Hangi Eğlence Merkezlerine Gidilir?

Bu Hafta Sonu Çocuklarla Hangi Eğlence Merkezlerine Gidilir?

İBB Çocuk Festivali - Yaz Çadırları ve Şenlik Alanı

  • Tarih ve Saat: 22 - 23 Ağustos, Saat: 16.00 - 20.00

  • Mekan: Arnavutköy Semt Festivali Alanı

  • Açıklama: Şişme oyun grupları, tahta bacak ve jonglör gösterileri, sosis balon ve yüz boyama stantlarıyla donatılmış kapsamlı bir açık hava çocuk şenliğidir. Çocukların güvenli bir ortamda fiziksel enerjilerini boşaltmalarına ve neşeyle sosyalleşmelerine imkan tanır.

Miniatürk (Mini Dünya Maket Parkı)

  • Tarih ve Saat: 22 - 23 Ağustos, Saat: 09.00 - 19.00

  • Mekan: Haliç, Beyoğlu

  • Açıklama: Binlerce yıllık mimari mirasın ölçekli maketlerinin sergilendiği, hareketli tren maketleri ve Mini Stadyum alanı içeren tematik bir açık hava parkıdır. Çocuklara dev gibi hissettiren yapısıyla hem eğlenceli bir gezi olanağı sunar hem de kültür tarihine ilişkin bilgi kazandırır.

Polonezköy Tabiat Parkı ve At Çiftlikleri

  • Tarih ve Saat: 22 - 23 Ağustos, Saat: 08.00 - 20.00

  • Mekan: Beykoz / Polonezköy

  • Açıklama: Zengin bitki örtüsü, yürüyüş parkurları ve at binicilik alanlarıyla çocukları şehir stresinden uzaklaştıran doğal bir yaşam alanıdır. Çocukların hayvanlarla etkileşime girmesini ve doğada serbestçe hareket etmesini desteklemektedir.

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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Hangi Müzelere Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Hangi Müzelere Gidilir?

İstanbul Oyuncak Müzesi

  • Tarih ve Saat: 22 - 23 Ağustos, Saat: 10.00 - 18.00

  • Mekan: Göztepe, Kadıköy

  • Açıklama: Farklı dönemlere ve coğrafyalara ait binlerce tarihi oyuncağın sergilendiği tarihi bir ahşap konakta hizmet vermektedir. Çocuklara oyuncağın tarihsel gelişimini sunarken yetişkinlerle ortak bir kültür bağı kurmayı başarmaktadır.

Barış Manço Evi

  • Tarih ve Saat: 22 - 23 Ağustos, Saat: 09.00 - 17.00

  • Mekan: Moda, Kadıköy

  • Açıklama: Unutulmaz sanatçı Barış Manço'nun yaşadığı, kişisel eşyalarının ve piyanosunun sergilendiği müze ev niteliğindeki mekandır. Çocuklara sanatçının eğitici mirasını ve müzik sevgisini yakından tanıma fırsatı vermektedir.

Müze Gazhane Kompleksi ve İklim Müzesi

  • Tarih ve Saat: 22 - 23 Ağustos, Saat: 09.00 - 22.00

  • Mekan: Hasanpaşa, Kadıköy

  • Açıklama: Restore edilen tarihi gazhane binalarında yer alan sergi alanları, çocuk kitaplığı ve iklim müzesiyle çok yönlü bir kültür merkezidir. İnteraktif alanları sayesinde çocukların çevre ve bilim konularını deneyimleyerek öğrenmelerini sağlamaktadır.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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