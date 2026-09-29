Bir İçerik Üreticisi Yanlış Yastıkla Uyumanın Çene Yapımız Üzerindeki Etkisini Gösterdi

Yan yatarak uyumak, omuz ile baş arasında geniş bir boşluk bıraktığı için boyun bölgesinin aşağı doğru çökmesine yol açıyor. Bu durum sabahları ciddi bir boyun ağrısıyla uyanmanın en temel nedenlerinden biri haline geliyor. İnsanlar genelde bu boşluğu desteklemek için kollarını yastığın altına koyma eğilimi gösterse de, bu defa gece ortasında sinir sıkışmasına bağlı el uyuşmaları yaşanabiliyor. Yüzüstü yatışlarda ise başın saatlerce bir tarafa çevrili kalması omurgayı yamultarak kronik kas gerginliklerini tetikliyor. Pek çok kişi sabah uyandığında yaşadığı ağrılara anlam veremiyor. Hatta 'dayak yemiş gibi uyanmak' tanımı ilerleyen yaşlarımızda normalimiz haline geliyor.

Sorunlar sadece boyun ve sırt bölgesiyle de sınırlı kalmıyor. Sırtüstü yatarken başın aşırı yüksekte veya desteksiz kalması, çeneyi göğse yaklaştırarak açıyı bozuyor. Bu duruş hava yolunu daraltıp ağızdan nefes almaya ve horlamaya zemin hazırlarken, uzun vadede yüz postürünün bozulmasına ve gıdı sarkmasına da yol açabiliyor. Sıfır derece hizalama sunan ve özel girintilere sahip ergonomik yastıklar ise omurgayı doğal düzleminde tutarak ağrıları önlüyor, burundan nefes almayı teşvik ediyor ve genel duruş sağlığını destekliyor. Bu yüzden gece boyunca bulunduğumuz pozisyona, yatağımıza ve özellikle kullandığımız yastığı dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten çağımızın bir problemi olarak hareketsiz yaşam, aşırı telefon kullanımı, uzun süreli oturma gibi sebepler omurga sağlığımızı bozarken bir de gece boyunca bu hasarın daha da büyümesi, ilerleyen yıllar için daha ciddi problemlere yol açabilir.