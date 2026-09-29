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Zidane'ın Olise'nin Golüne Verdiği Tepki Dünyada Viral Oldu

Zidane'ın Olise'nin Golüne Verdiği Tepki Dünyada Viral Oldu

Kuzey Soydan
Kuzey Soydan - Onedio Üyesi
29.09.2026 - 14:27

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Dünya Kupası'nın ardından Didier Deschamps'ın yerine Fransa Milli Takımı'nın başına geçen Zinedine Zidane, Uluslar Ligi'nde Belçika deplasmanında maçın en çok konuşulan ismi oldu. Brüksel'deki King Baudouin Stadı'nda, kaptan Kylian Mbappé'nin sakatlığı nedeniyle forma giyemediği karşılaşma uzun süre golsüz ilerledi. 77. dakikada oyuna giren Michael Olise, 88. dakikada kendi yarı sahasında omzuyla kontrol ettiği topu rakip ceza sahasına kadar sürüp köşeye bıraktı ve Fransa'ya 1-0'lık galibiyeti getirdi. Kenarda genellikle sakin duruşuyla bilinen Zidane ise Olise'nin koşusuna teknik alanda eşlik etti, gol gelince önüne çıkan yedek topu var gücüyle vurdu. Bu galibiyetle Zidane'lı Fransa, grubundaki iki maçını da kazanıp 6 puanla liderliğe yerleşti.

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Zidane o anı maçtan sonra anlattı: "Ne yaptığımı bile bilmiyorum"

Zidane o anı maçtan sonra anlattı: "Ne yaptığımı bile bilmiyorum"

Maçın ardından kenar çizgisindeki sevinci sorulan Zidane, gülerek şöyle konuştu: 'Ne yaptığımı bile bilmiyorum aslında. Kesin olan şu ki Michael'ın atağına eşlik ettim, çalımlara başlayacağını hissettim. Olağanüstü bir hareket yaptı. Sonra topu gördüm ve vurmak zorunda kaldım. Biraz gülünç oldu ama önemli değil.'

1998 Dünya Kupası'nı birlikte kazandığı eski takım arkadaşı Bixente Lizarazu'nun o koşuda sakatlanabileceğine dair esprili sorusuna da Zidane'ın yanıtı hazırdı: 'Onunla birlikte gittim! Çalıma başladığını gördüm, gol atacağını düşündüm. Her durumda ben de sonuna kadar oradaydım.'

Fransız teknik adam, Olise'yi farklı kılan özelliği de şu sözlerle özetledi: 'Oyunu çok iyi hissediyor, rakibin hareketlerini önceden seziyor, ne zaman atağa çıkacağını ve ne zaman geri çekileceğini biliyor.' Türkiye maçına göre dokuz değişiklikle sahaya çıkan kadrosu için ise 'Oyuncularıma inanıyorum. İyi anlaşan ve birlikte iyi çalışan bir grubum var' diyen Zidane, 'Genel olarak bu maçı hak ettik, herkes işin içindeydi. Bizim sevdiğimiz de bu' diye ekledi.

Maçı yayınlayan Fransız kanalı TF1 de golü sosyal medya hesabından 'Omuzla kontrol, kusursuz top sürme ve ağlara kıvrılan vuruş: Michael Olise'nin imza hareketi!' sözleriyle duyurdu.

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Onedio Üyesi
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