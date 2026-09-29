Zidane'ın Olise'nin Golüne Verdiği Tepki Dünyada Viral Oldu

Dünya Kupası'nın ardından Didier Deschamps'ın yerine Fransa Milli Takımı'nın başına geçen Zinedine Zidane, Uluslar Ligi'nde Belçika deplasmanında maçın en çok konuşulan ismi oldu. Brüksel'deki King Baudouin Stadı'nda, kaptan Kylian Mbappé'nin sakatlığı nedeniyle forma giyemediği karşılaşma uzun süre golsüz ilerledi. 77. dakikada oyuna giren Michael Olise, 88. dakikada kendi yarı sahasında omzuyla kontrol ettiği topu rakip ceza sahasına kadar sürüp köşeye bıraktı ve Fransa'ya 1-0'lık galibiyeti getirdi. Kenarda genellikle sakin duruşuyla bilinen Zidane ise Olise'nin koşusuna teknik alanda eşlik etti, gol gelince önüne çıkan yedek topu var gücüyle vurdu. Bu galibiyetle Zidane'lı Fransa, grubundaki iki maçını da kazanıp 6 puanla liderliğe yerleşti.
Zidane o anı maçtan sonra anlattı: "Ne yaptığımı bile bilmiyorum"
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