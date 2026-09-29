Ela Lee'nin Kimlik, İmtiyaz ve Sessizlik Üzerine Yazdığı Ceyda'dan Ruhunuza Dokunacak Alıntılar

Ela Lee'nin ilk romanı Jaded, Türkçede Ceyda adıyla April Yayıncılık'tan okurla buluşuyor. Çevirisini Mehmet Deniz Öcal'ın yaptığı kitabın kahramanı, Londra'da büyük bir hukuk firmasında çalışan genç avukat Ceyda. Herkes ona Jade diye seslenirken o, Kore ve Türk kökenli göçmen bir ailenin kızı olarak hem iki kültürün hem de zengin ve beyaz sevgilisi Kit'in dünyasının arasında kendine bir yer açmaya çalışıyor. Bir iş gecesinin ardından cinsel saldırıya uğradığını fark etmesiyle birlikte ise ailesi, sevgilisi ve işyeri arasında sıkışıp kalıyor.

Roman rıza, kimlik, sınıf ve sessizliğin bedeli gibi konuları işlerken cinsel şiddeti ve sonrasındaki iyileşme sürecini de anlattığı için okuması kolay bir kitap değil. Oxford'da hukuk okuyup avukatlık yapan Ela Lee'nin, hikâyeyi kısmen kendi deneyimlerinden beslediği söyleniyor. Biz de kitabın en çok akılda kalan alıntılarını konularına göre bir araya getirdik.