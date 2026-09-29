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Ela Lee'nin Kimlik, İmtiyaz ve Sessizlik Üzerine Yazdığı Ceyda'dan Ruhunuza Dokunacak Alıntılar

Ela Lee'nin Kimlik, İmtiyaz ve Sessizlik Üzerine Yazdığı Ceyda'dan Ruhunuza Dokunacak Alıntılar

Mira Hanım
Mira Hanım - Editör
29.09.2026 - 14:35
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Ela Lee'nin ilk romanı Jaded, Türkçede Ceyda adıyla April Yayıncılık'tan okurla buluşuyor. Çevirisini Mehmet Deniz Öcal'ın yaptığı kitabın kahramanı, Londra'da büyük bir hukuk firmasında çalışan genç avukat Ceyda. Herkes ona Jade diye seslenirken o, Kore ve Türk kökenli göçmen bir ailenin kızı olarak hem iki kültürün hem de zengin ve beyaz sevgilisi Kit'in dünyasının arasında kendine bir yer açmaya çalışıyor. Bir iş gecesinin ardından cinsel saldırıya uğradığını fark etmesiyle birlikte ise ailesi, sevgilisi ve işyeri arasında sıkışıp kalıyor.

Roman rıza, kimlik, sınıf ve sessizliğin bedeli gibi konuları işlerken cinsel şiddeti ve sonrasındaki iyileşme sürecini de anlattığı için okuması kolay bir kitap değil. Oxford'da hukuk okuyup avukatlık yapan Ela Lee'nin, hikâyeyi kısmen kendi deneyimlerinden beslediği söyleniyor. Biz de kitabın en çok akılda kalan alıntılarını konularına göre bir araya getirdik.

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"Jade olmak istiyordum ama kalbim Ceyda'yı arıyordu."

"Jade olmak istiyordum ama kalbim Ceyda'yı arıyordu."
  • “Jade gerçek adım bile değil. Jade başta sadece Starbucks adımdı, çünkü bütün göçmen çocuklarının bir Starbucks adı vardır.” (s. 7-8)

"Mükemmel birini sevmek kolay."

"Mükemmel birini sevmek kolay."

  • “Zayıflığımı kabul etmesine ihtiyacım olduğu sırada gücümü övüyordu.” (s. 195)

  • “Hem birini sevmek hem de korkutucu bir hınçla ondan nefret etmek mümkündü.” (s. 234)

  • “Muhteşem bir kadınsın ve dünyaya Kit’in sevgilisi olmaya gelmedin.” (s. 274)

"Para zaten hep parası olan insanlar için önemli olmazdı."

"Para zaten hep parası olan insanlar için önemli olmazdı."

  • “İmtiyaz çeşit çeşit bulunan bir şey: Tartıştığınız politik meselelere hiçbir duygusal yatırım yapmak zorunda kalmamak da bunlardan biri.” (s. 39)

  • “Kötü biri değildi ama onun gibi adamlar, baskı çarklarının dönüşünü uzaktan izleyen, elini sürmeyen güçlü adamlar, bu kırık sistemin koruyucularıydı. Ateşin yakıtı onlardı.” (s. 323)

"Zihnimiz unutsa da bedenimiz hatırlar."

"Zihnimiz unutsa da bedenimiz hatırlar."

  • “Delilim olmaması, olayı benim için daha az gerçek kılmıyordu.” (s. 321)

  • “İyileşmek sadece duygusal, zihinsel ve fiziksel olarak zorlayıcı değildi. Çok da pahalıydı.” (s. 322)

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Mira Hanım
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