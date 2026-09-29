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'Burdur'u Yakacağım' Demişti: Meşale ve Havai Fişekli Kız İsteme Gösterisine Soruşturma

'Burdur'u Yakacağım' Demişti: Meşale ve Havai Fişekli Kız İsteme Gösterisine Soruşturma

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
29.09.2026 - 14:45

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Burdur'da bir gencin kız isteme gecesi için hazırladığı gösteri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu, ardından soluğu savcılıkta aldı. Olay 27 Eylül akşamı saat 19.30 sıralarında kent merkezindeki Konak Mahallesi'nde, Eski Adliye Caddesi'nde yaşandı. Baş harfleri Ö.T. olan genç, sevgilisini istemeye giderken arkadaşlarıyla birlikte caddeye elinde meşalelerle geldi, ardından gökyüzüne arka arkaya havai fişekler gönderildi. Kısa sürede yükselen yoğun duman caddeyi neredeyse görünmez hale getirdi. Anbean kaydedilen görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, dar bir sokakta yakılan meşaleler ve patlatılan fişekler çevredeki bazı vatandaşların tepkisini çekti. Görüntülerin ardından Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti.

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Savcılık, 'Seni istemeye geldiğim gün Burdur'u yakacağım' diyen genç hakkında 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokma' suçundan soruşturma başlattı

Savcılık, 'Seni istemeye geldiğim gün Burdur'u yakacağım' diyen genç hakkında 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokma' suçundan soruşturma başlattı
www.cumhuriyet.com.tr

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, kız isteme bahanesiyle havai fişek attığı tespit edilen Ö.T. hakkında 'Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma' suçu kapsamında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Gösterinin arka planında ise romantik bir söz yatıyor. Yerel basına yansıyan bilgilere göre Ö.T., kız arkadaşına daha önce 'Seni istemeye geldiğim gün Burdur'u yakacağım' demişti. Genç, bu sözünü arkadaşlarıyla önceden planladığı gösteriyle yerine getirdi. Ancak sözün bu kadar harfiyen tutulması, iş savcılık dosyasına dönüşünce pek de romantik bir sonla bitmedi.

Türk Ceza Kanunu'nun 170. maddesinde düzenlenen bu suç, kişilerin hayatı, sağlığı ya da malvarlığı açısından tehlike yaratacak biçimde silahla ateş etme ya da patlayıcı madde kullanma gibi eylemleri kapsıyor. Suçun oluşması için somut bir zarar gerekmiyor, ortaya çıkan tehlike yeterli sayılıyor. Düğün, nişan ve asker uğurlamalarında atılan havai fişekler ve havaya açılan ateş nedeniyle benzer soruşturmalar son yıllarda sıkça gündeme geliyor.

Meşale ve havai fişeklerin binaların sıkışık olduğu dar sokaklarda kullanılması yangın ve yaralanma riskini ciddi biçimde artırıyor. Açık bir pencereye, balkona ya da park halindeki bir araca sıçrayan tek bir kıvılcım bile kutlamayı kısa sürede kabusa çevirebiliyor. Bu yüzden kontrolsüz havai fişek kullanımı yalnızca gürültü şikayetiyle sınırlı kalmıyor.

Soruşturmanın nasıl sonuçlanacağı henüz belli değil. Kız isteme merasiminin kendisinin nasıl geçtiğine, yani gelinin ailesinden 'evet' çıkıp çıkmadığına dair ise şu ana kadar bir bilgi paylaşılmadı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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