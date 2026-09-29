'Burdur'u Yakacağım' Demişti: Meşale ve Havai Fişekli Kız İsteme Gösterisine Soruşturma

Burdur'da bir gencin kız isteme gecesi için hazırladığı gösteri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu, ardından soluğu savcılıkta aldı. Olay 27 Eylül akşamı saat 19.30 sıralarında kent merkezindeki Konak Mahallesi'nde, Eski Adliye Caddesi'nde yaşandı. Baş harfleri Ö.T. olan genç, sevgilisini istemeye giderken arkadaşlarıyla birlikte caddeye elinde meşalelerle geldi, ardından gökyüzüne arka arkaya havai fişekler gönderildi. Kısa sürede yükselen yoğun duman caddeyi neredeyse görünmez hale getirdi. Anbean kaydedilen görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, dar bir sokakta yakılan meşaleler ve patlatılan fişekler çevredeki bazı vatandaşların tepkisini çekti. Görüntülerin ardından Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti.
Savcılık, 'Seni istemeye geldiğim gün Burdur'u yakacağım' diyen genç hakkında 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokma' suçundan soruşturma başlattı
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