Uçaklar her zaman pek çok kişi için büyük merak konusu. Özellikle uçuşun yönetildiği ve dış dünyaya kapalı bir kale gibi görünen kokpit bölümü, havacılık meraklılarının en çok ilgisini çeken noktaların başında geliyor. Kokpitte yer alan yüzlerce düğme, ekran ve kontrol mekanizması her birimize bir uzay gemisini andırıyor.

Kaptan pilot Akın Hoş, bir Boeing 777'nin kokpitindeki yan camı nasıl açtığını adım adım gösterdi. Hepimize oldukça görkemli gözüken uçağın camının eski bir araba gibi açılması pek çok kişiyi hayal kırıklığına uğrattı.

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