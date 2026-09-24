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TRT Muhabiri Zidane'a Sesi Titreyerek Soru Sordu, İmza İstedi, Duyguları Yanıtsız Kaldı

TRT Muhabiri Zidane'a Sesi Titreyerek Soru Sordu, İmza İstedi, Duyguları Yanıtsız Kaldı

TRT arda güler
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
24.09.2026 - 21:52
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Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki Türkiye maçı öncesinde Kocaeli Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısında, TRT Spor muhabiri İbrahim Kırkayak'ın sesi titreyerek sorduğu soru gündem oldu. Sorusunun ardından Zidane'dan kitabını imzalamasını da isteyen muhabir, Fransız teknik adamı şaşkına çevirdi.

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Kırkayak soru sorarken heyecanını gizleyemedi.

Zidane kitabı imzalamadan salondan ayrıldı.

Zidane kitabı imzalamadan salondan ayrıldı.

Beklenmedik soru karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Zidane, 'Tabii ki Arda Güler, çok iyi bir oyuncu. Ben bireysel olarak seviniyorum Real Madrid'de oynadığı için. Ben şu anda Fransa Milli Takımı'nda çalışıyorum. Onu bilmiyorum. İnşallah aralarından yeni Zidane'lar çıkar' diye yanıt verdi. Fransız teknik adam kitap imzalama isteğine ise karşılık vermedi ve basın toplantısının ardından arkasına bakmadan salondan ayrıldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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