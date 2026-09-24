TRT Muhabiri Zidane'a Sesi Titreyerek Soru Sordu, İmza İstedi, Duyguları Yanıtsız Kaldı

Beklenmedik soru karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Zidane, 'Tabii ki Arda Güler, çok iyi bir oyuncu. Ben bireysel olarak seviniyorum Real Madrid'de oynadığı için. Ben şu anda Fransa Milli Takımı'nda çalışıyorum. Onu bilmiyorum. İnşallah aralarından yeni Zidane'lar çıkar' diye yanıt verdi. Fransız teknik adam kitap imzalama isteğine ise karşılık vermedi ve basın toplantısının ardından arkasına bakmadan salondan ayrıldı.