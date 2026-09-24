TRT Muhabiri Zidane'a Sesi Titreyerek Soru Sordu, İmza İstedi, Duyguları Yanıtsız Kaldı
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Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki Türkiye maçı öncesinde Kocaeli Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısında, TRT Spor muhabiri İbrahim Kırkayak'ın sesi titreyerek sorduğu soru gündem oldu. Sorusunun ardından Zidane'dan kitabını imzalamasını da isteyen muhabir, Fransız teknik adamı şaşkına çevirdi.
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Kırkayak soru sorarken heyecanını gizleyemedi.
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Zidane kitabı imzalamadan salondan ayrıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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