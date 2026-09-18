A Millî Takım’ın UEFA Uluslar A Ligi Kadrosu Açıklandı: 29 Futbolcu Davet Edildi
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A Millî Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar A Ligi’nde Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı dört karşılaşmanın aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Vincenzo Montella’nın belirlediği kadroya 29 futbolcu davet edildi. Ay-yıldızlı ekip, ilk iki maçını Türkiye’de; diğer iki karşılaşmasını ise deplasmanda oynayacak.
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Türkiye dört maçta Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak
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A Millî Takımın 29 kişilik aday kadrosu
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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