A Millî Takım’ın UEFA Uluslar A Ligi Kadrosu Açıklandı: 29 Futbolcu Davet Edildi

A Millî Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar A Ligi’nde Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı dört karşılaşmanın aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Vincenzo Montella’nın belirlediği kadroya 29 futbolcu davet edildi. Ay-yıldızlı ekip, ilk iki maçını Türkiye’de; diğer iki karşılaşmasını ise deplasmanda oynayacak.