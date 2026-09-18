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A Millî Takım’ın UEFA Uluslar A Ligi Kadrosu Açıklandı: 29 Futbolcu Davet Edildi

A Millî Takım’ın UEFA Uluslar A Ligi Kadrosu Açıklandı: 29 Futbolcu Davet Edildi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.09.2026 - 16:15
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A Millî Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar A Ligi’nde Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı dört karşılaşmanın aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Vincenzo Montella’nın belirlediği kadroya 29 futbolcu davet edildi. Ay-yıldızlı ekip, ilk iki maçını Türkiye’de; diğer iki karşılaşmasını ise deplasmanda oynayacak.

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Türkiye dört maçta Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak

A Millî Takım, UEFA Uluslar A Ligi’ndeki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Fransa’yı Kocaeli Stadyumu’nda ağırlayacak. Karşılaşma saat 21.45’te başlayacak.

Ay-yıldızlılar, 28 Eylül Pazartesi günü Bursa’daki Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu’nda İtalya ile karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati yine 21.45 olacak.

Türkiye, 2 Ekim Cuma günü Liège’de Belçika’nın konuğu olacak. Millî takım, 5 Ekim Pazartesi günü ise Bologna’da İtalya ile karşılaşarak dört maçlık programını tamamlayacak. Deplasmandaki iki karşılaşma da Türkiye saatiyle 21.45’te başlayacak ve dört maç atv’den yayımlanacak.

A Millî Takımın 29 kişilik aday kadrosu

A Millî Takımın 29 kişilik aday kadrosu

Montella’nın açıkladığı kadroda 4 kaleci, 9 savunmacı, 6 orta saha ve 10 hücum oyuncusu bulunuyor.

  • Kaleciler: Altay Bayındır (Real Club Celta), Muhammed Şengezer (İstanbul Başakşehir), Okan Kocuk (Samsunspor), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

  • Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Adil Demirbağ (Konyaspor), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Galatasaray), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Trabzonspor), Zeki Çelik (Juventus)

  • Orta saha: Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Demir Ege Tıknaz (Braga), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Melih Kabasakal (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Beşiktaş)

  • Forvet: Aral Şimşir (Trabzonspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Galatasaray), İlhan Fakılı (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Galatasaray)

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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