Tarlada Buldukları Sikkeler Ülkenin En Pahalı Hazinesi Çıktı: Tam 4,3 Milyon Sterlin Ödendi
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Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/w...
İngiltere’nin Somerset bölgesindeki bir tarlada tespit edilen ve Norman fethi dönemine ait olan 2 bin 584 adet gümüş sikke, 4,3 milyon sterlinlik rekor bedelle ülke hazinesine katıldı. Yürütülen beş yıllık resmi inceleme sürecinin ardından Güney Batı Miras Vakfı tarafından devralınan bu tarihi koleksiyon, İngiltere tarihinin en yüksek değerli hazine alımı olarak kayıtlara geçti. Piyango İkramiyesi Miras Fonu ile çeşitli hayır kurumlarının sağladığı finansal destek sayesinde koruma altına alınan tarihi eserler, 1066 ile 1068 yılları arasındaki çalkantılı siyasi dönemin somut izlerini günümüze taşıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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