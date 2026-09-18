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Tarlada Buldukları Sikkeler Ülkenin En Pahalı Hazinesi Çıktı: Tam 4,3 Milyon Sterlin Ödendi

Tarlada Buldukları Sikkeler Ülkenin En Pahalı Hazinesi Çıktı: Tam 4,3 Milyon Sterlin Ödendi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
18.09.2026 - 16:39
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İngiltere’nin Somerset bölgesindeki bir tarlada tespit edilen ve Norman fethi dönemine ait olan 2 bin 584 adet gümüş sikke, 4,3 milyon sterlinlik rekor bedelle ülke hazinesine katıldı. Yürütülen beş yıllık resmi inceleme sürecinin ardından Güney Batı Miras Vakfı tarafından devralınan bu tarihi koleksiyon, İngiltere tarihinin en yüksek değerli hazine alımı olarak kayıtlara geçti. Piyango İkramiyesi Miras Fonu ile çeşitli hayır kurumlarının sağladığı finansal destek sayesinde koruma altına alınan tarihi eserler, 1066 ile 1068 yılları arasındaki çalkantılı siyasi dönemin somut izlerini günümüze taşıyor.

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Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/w...
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İngiltere Tarihinin En Büyük Hazinelerinden Birini Gün Yüzüne Çıkardılar

İngiltere Tarihinin En Büyük Hazinelerinden Birini Gün Yüzüne Çıkardılar

Adam Staples ve beraberindeki altı kişilik grup, 26 Ocak 2019 tarihinde Chew Valley bölgesindeki tarlada gerçekleştirdikleri aramada metal dedektörlerinin güçlü sinyaller vermesi üzerine yüzeye yakın noktadaki gümüş sikkeleri fark etti. Günün sonunda 2 bin 400’den fazla sikkeyi ortaya çıkaran ekip, eserleri vakit kaybetmeksizin British Museum yetkililerine teslim ederek yasal süreci başlattı. Araya giren küresel salgın dönemi nedeniyle değerleme işlemlerinin tamamlanması beş yılı bulurken, yasa gereği belirlenen 4,3 milyon sterlinlik tutar arazi sahibi ile detektör kullanıcıları arasında eşit olarak paylaştırıldı.

Tarihi Sikkeler İngiltere’deki Sakson Yönetiminden Norman Hakimiyetine Geçişin İzlerini Taşıyor

Tarihi Sikkeler İngiltere’deki Sakson Yönetiminden Norman Hakimiyetine Geçişin İzlerini Taşıyor

Uzmanlarca yapılan incelemelerde sikkelerin 1,343 tanesinin Kral I. William, 1,240 tanesinin ise son taçlı Anglo-Sakson Kralı II. Harold dönemine ait olduğu tespit edildi. Bölgedeki halkın Norman fethine karşı başlattığı ayaklanmalar sırasında saklama amacıyla toprağa gömüldüğü düşünülen bu hazine, dönemin darphane uygulamalarındaki değişimi de gözler önüne seriyor. İki farklı kralın figürlerini ön ve arka yüzünde taşıyan nadir basım gümüş paralar, Anglo-Sakson döneminden Norman yönetimine geçiş sürecini belgelendiren en kapsamlı koleksiyon niteliğini barındırıyor.

Ulusal Müze Turunun Ardından Hazine Kalıcı Olarak Somerset’te Sergilenme Aşamasına Geçiyor

Ulusal Müze Turunun Ardından Hazine Kalıcı Olarak Somerset’te Sergilenme Aşamasına Geçiyor

Halka açık şekilde sergilenmesi planlanan değerli sikke koleksiyonu, London British Museum’daki ilk gösteriminin ardından bölgesel bir tura çıkarılarak Bath şehri de dahil olmak üzere farklı noktalarda ziyaretçilerle buluşuyor. Ulusal sergi turlarındaki sunumların tamamlanmasıyla birlikte devasa koleksiyon, doğduğu topraklara dönerek Taunton’daki Somerset Müzesi bünyesinde kalıcı olarak sergilenme sürecine giriyor. Kültür Bakanlığı yetkilileri de mevcut mevzuatın bu tür önemli mirası korumadaki başarısına dikkat çekerek çalışmada emeği geçen kurumları tebrik ediyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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