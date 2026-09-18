Doğalgaz Ararken Akdeniz'in Dibinde Buldular: Tam 3 Bin 300 Yıldır Saklanıyormuş

Bu keşif gerçekleşene kadar, Tunç Çağı denizcilerinin yalnızca kıyı şeridini izleyerek seyrettiği ve karayı kaybetmekten kaçındığı kabul ediliyordu. Türkiye kıyılarında daha önce incelenen Gelidonya ve Uluburun batıkları, sığ sularda yer almasıyla bu fikri destekler nitelikteydi. Ancak kıyıdan 90 kilometre uzakta bulunan bu yeni enkaz, antik denizcilerin hiçbir kara parçasını görmeden açık denize açılabildiğini somut biçimde kanıtlıyor.