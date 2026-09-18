Doğalgaz Ararken Akdeniz'in Dibinde Buldular: Tam 3 Bin 300 Yıldır Saklanıyormuş
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Kaynak: https://divernet.com/scuba-news/archa...
Doğu Akdeniz’in karanlık sularında yürütülen rutin bir tarama faaliyeti, insanlık tarihinin denizcilik geçmişine ışık tutan devrim niteliğinde bir keşifle sonuçlandı. Energean doğalgaz firmasına ait araştırma ekipleri, kıyıdan 90 kilometre açıkta ve tam 1,8 kilometre derinlikte, Geç Tunç Çağı’na ait bir ticaret gemisinin enkazına ulaştı. Uzmanlarca incelenen kalıntıların, Milattan Önce 13. yüzyılda battığı tahmin edilen Kenan uygarlığına ait bir yük gemisi olduğu tescillendi. Tarihin en eski derin deniz batığı unvanını kazanan bu buluntu, antik çağ denizciliğine ilişkin bilinen teorileri kökünden sarsıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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