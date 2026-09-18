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Doğalgaz Ararken Akdeniz'in Dibinde Buldular: Tam 3 Bin 300 Yıldır Saklanıyormuş

Doğalgaz Ararken Akdeniz'in Dibinde Buldular: Tam 3 Bin 300 Yıldır Saklanıyormuş

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
18.09.2026 - 15:24
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Doğu Akdeniz’in karanlık sularında yürütülen rutin bir tarama faaliyeti, insanlık tarihinin denizcilik geçmişine ışık tutan devrim niteliğinde bir keşifle sonuçlandı. Energean doğalgaz firmasına ait araştırma ekipleri, kıyıdan 90 kilometre açıkta ve tam 1,8 kilometre derinlikte, Geç Tunç Çağı’na ait bir ticaret gemisinin enkazına ulaştı. Uzmanlarca incelenen kalıntıların, Milattan Önce 13. yüzyılda battığı tahmin edilen Kenan uygarlığına ait bir yük gemisi olduğu tescillendi. Tarihin en eski derin deniz batığı unvanını kazanan bu buluntu, antik çağ denizciliğine ilişkin bilinen teorileri kökünden sarsıyor.

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Kaynak

Kaynak: https://divernet.com/scuba-news/archa...
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Deniz Tabanında Korunan Dev Yük Tarihi Yeniden Aydınlatıyor

Deniz Tabanında Korunan Dev Yük Tarihi Yeniden Aydınlatıyor

Suların yüzlerce metre altındaki muazzam basınç ve tortu katmanları, ahşap gövdenin büyük kısmını yok etse de geminin taşıdığı kargoyu günümüze kadar ulaştırmayı başardı. Yaklaşık 14 metre boyundaki geminin kalıntıları arasında, birbirine yaslanmış halde duran yüzlerce seramik amfora tespit edildi. O dönemde zeytinyağı, şarap ve tarımsal ürünlerin taşınmasında kullanılan bu kaplar, sivri tabanlı özel tasarımları sayesinde sarsıntılara karşı direnç göstererek formunu korudu. Araştırmacılar, seramiklerin üretim yerini ve içerisindeki organik kalıntıları belirlemek amacıyla örnek iki kabı su yüzeyine çıkardı.

Açık Denizdeki Enkaz Antik Ticaret Rotalarını Baştan Yazıyor

Açık Denizdeki Enkaz Antik Ticaret Rotalarını Baştan Yazıyor

Bu keşif gerçekleşene kadar, Tunç Çağı denizcilerinin yalnızca kıyı şeridini izleyerek seyrettiği ve karayı kaybetmekten kaçındığı kabul ediliyordu. Türkiye kıyılarında daha önce incelenen Gelidonya ve Uluburun batıkları, sığ sularda yer almasıyla bu fikri destekler nitelikteydi. Ancak kıyıdan 90 kilometre uzakta bulunan bu yeni enkaz, antik denizcilerin hiçbir kara parçasını görmeden açık denize açılabildiğini somut biçimde kanıtlıyor.

Antik Kaptanların Gökyüzünü Okuyarak Yön Bulduğu Anlaşılıyor

Antik Kaptanların Gökyüzünü Okuyarak Yön Bulduğu Anlaşılıyor

Mürettebatın görsel bir kerteriz almasının imkansız olduğu bu mesafede, navigation yeteneklerinin ne denli geliştiği gözler önüne seriliyor. Denizcilerin Güneş’in hareketlerinden ve gece yıldızların konumundan faydalanarak rotalarını çizdikleri değerlendiriliyor. Tesadüfen bulunan bu antik enkaz, Geç Tunç Çağı insanının açık deniz teknolojisine ve cesaretine dair algıları tamamen tazeliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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