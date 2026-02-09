2026 Özel Okul Fiyatları: İstanbul, Ankara ve İzmir'deki Özel Okul ve Kolejlerin Yeni Dönem Ücretleri

2026 Özel Okul Zam Oranları Nedir?

MEB tarafından öngörülen formüle göre, özel okul ücretlerindeki en yüksek artış oranı bu sene yüzde 29,28 oldu. Yemek, kahvaltı ve servis ücreti dışında kalan diğer hizmet kalemlerinde uygulanabilecek artış oranı enflasyon oranını geçemeyecek.

Öte yandan MEB, 2026 Ocak ayından itibaren geçerli olacak yeni bir düzenleme getirmişti. Bu düzenlemeye göre, ana sınıfı, ilkokul 1, ortaokul 5 ve lise 9’uncu sınıf gibi kademe başlangıçlarında uygulanabilecek artış enflasyon oranının yüzde 50 fazlasını geçemeyecek. Buna göre yapılan hesaplamayla önümüzdeki yılın kademe başlangıcı eğitim ücretlerinde tavan artış oranı yüzde 43,92 olarak belirlendi.

İstanbul, Ankara veya İzmir Gibi Büyükşehirlerde Özel Okul Ücretleri Nasıl Farklılaşıyor?

İstanbul

Türkiye'deki en yüksek özel okul ücretleri İstanbul'da görülüyor. İstanbul'u sırasıyla Ankara ve İzmir takip ediyor. Bunun sebebi ise İstanbul'un en kalabalık ve ekonomik olarak en güçlü şehrimiz olmasıdır. Ayrıca İstanbul'da uluslararası müfredat (IB, Cambridge, AP) sunan okulların sayısı fazladır; bu da fiyatları yukarı çeker.

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda Levent, Etiler, Maslak gibi bölgelerdeki okullar genelde daha pahalıdır. İstanbul'da okulların fiyat ortalaması aşağıdaki gibidir:

500.000 TL - 900.000 TL (orta segment okullar)

1.500.000 TL - 2.500.000 TL (üst segment, yabancı okullar)

Ankara

Ankara'da başkent olması ve diplomatik çevre nedeniyle bazı yabancı okullar (Alman, Fransız, Amerikan vb.) bulunur. İstanbul'a göre biraz daha uygun fiyatlıdır ama eğitim kalitesi yüksek özel okullarda ücretler hâlâ ciddi düzeyde olabilir. Ankara’daki fiyatlar İstanbul’a göre yaklaşık %15-25 daha uygundur. Elçilik çalışanlarına yönelik uluslararası okullar mevcuttur; ancak genel piyasa İstanbul kadar 'uç' fiyatlara sahip değildir.

İzmir

İzmir, daha küçük ve daha sakin bir şehir yapısına sahiptir; bu da genel olarak ücretlere yansır. Ancak Çeşme ve Urla gibi bazı bölgelerde butik okullar, yüksek ücretler talep edebilir. Fakat ücretlerin daha düşük olması eğitim kalitesinin düşük olduğu anlamına gelmez; daha çok düşük operasyonel maliyetler ve yaşam giderleriyle ilgilidir.

Özel Okullarda Fiyatları Etkileyen Faktörler

Kampüs olanakları (havuz, spor salonu, sanat atölyeleri vs.)

Eğitim dili (Türkçe, İngilizce, çift dil)

Uluslararası akreditasyonlar

Servis ve yemek ücretlerinin dahil olup olmaması

Öğretmen kadrosunun niteliği

Kısaca:

En yüksek ücretler İstanbul’da, ardından Ankara ve İzmir geliyor.

Ancak şehir içindeki semte göre bile fiyatlar ciddi oranda değişebiliyor. Aynı okulun farklı bölgelerdeki şubelerinde bile farklar görülebilir.

Yeni Kayıt ve Devam Eden Öğrenciler İçin Ücret Farklılığı Var mı?

Evet, yeni kayıtlar ve mevcut kayıtlar arasında fiyat farkı vardır. Yeni kayıt öğrenciler, devam eden öğrencilere göre daha yüksek fiyatlara okula alınır.

Ücretlerin Dışında Ek Maliyetler Nelerdir?

Okul ücretinin dışında servis, yemek, kırtasiye malzemeleri gibi ek maliyetler de çıkabilir. 2026 yılında yemek ücretinin 150.000 - 220.000 TL arasında olması bekleniyor. Öte yandan servis, kıyafet ve kırtasiye masrafları, okul ücretlerine dahil değildir. Bunlar eklendiğinde toplam maliyet %30-40 oranında artabilir.

Veliler Bu Ücretleri Araştırırken Nelere Dikkat Etmeli?

Veliler özel okul ücretlerini araştırırken yalnızca fiyat odaklı değil; fiyat-performans dengesi, çocuğun ihtiyaçları ve okulun sunduğu olanaklar göz önünde bulundurularak karar vermelidir. İşte dikkat edilmesi gereken başlıca noktalar:

Toplam Ücret Kalemlerini Ayrı Ayrı İnceleyin

Sadece yıllık eğitim ücreti değil; kayıt ücreti, yemek, kırtasiye, kitap, servis, kıyafet, geziler gibi ek masrafları da dikkate alın.

“Yıllık ücret” bazı okullarda sadece eğitim bedelini kapsarken, diğerlerinde tüm hizmetleri dahil olabilir.

Eğitim İçeriği ve Akademik Kadroyu Araştırın

Okulun uyguladığı müfredatı öğrenin. (MEB, IB, Cambridge, Montessori vb.)

Öğretmenlerin tecrübesi, yabancı dil yeterliliği, öğretmen değişim sıklığı gibi faktörler uzun vadede çocuğun başarısını doğrudan etkiler.

Yabancı Dil ve Uluslararası Olanakları İnceleyin

Kaç dil öğretiliyor? Öğretim dili ne?

Uluslararası programlar (IB, AP) var mı? Yurt dışı eğitim olanakları sunuluyor mu?

Sosyal ve Kültürel Gelişim İmkânlarını Öğrenin

Sanat, müzik, spor, drama gibi alanlarda yeterli kulüp ve ders var mı?

Okulun fiziki koşulları (spor salonu, laboratuvar, sanat atölyeleri) gelişimi destekliyor mu?

Lokasyon ve Servis Durumuna Dikkat Edin

Okul eve çok uzaksa çocuğun yolda geçirdiği zaman artar; bu da yorgunluk ve verim düşüklüğüne neden olabilir.

Servis ücretleri oldukça yüksek olabilir; mutlaka servis güzergâhı ve fiyatı araştırılmalı.

İletişimin Nasıl Sağlandığını Sorun

Veli-okul iletişimi nasıl sağlanıyor? (Mobil uygulama, birebir görüşme, veli toplantıları)

Mezun Başarıları ve Üniversite Yerleştirme Oranlarını İnceleyin

Mezunlar hangi liselere ya da üniversitelere gidiyor?

Akademik başarıyı gerçekten destekleyen bir yapı var mı, yoksa sadece dışa dönük bir vitrin mi?

Sözleşme ve İptal Şartlarını Okuyun

Kayıt sonrası cayma veya okul değişikliği durumunda ücret iadesi politikaları neler?

Sözleşmede sizi uzun vadeli bağlayacak maddeler var mı?

Erken Kayıt ve Ödeme Avantajlarından Faydalanın

Erken kayıt dönemi (genellikle Ocak-Mayıs arası) bütçenizi ciddi oranda rahatlatabilir: