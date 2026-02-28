onedio
İran'a Karşı Saldırı Başlatan İsrail ve ABD İçinde Öğrenciler Olan Bir Okulu Vurdu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.02.2026 - 20:04

İsrail ve ABD’nin İran’a saldırısı sonrası Tahran’da şiddetli patlamalar meydana geldi. Bölgeden yükselen dumanlar görülürken, en az 150 çocuk hayatını kaybetti. İsrail Savunma Bakanı önleyici operasyon başlattıklarını duyururken, ABD Başkanı Trump “İran’a büyük operasyon başlattık” açıklamasında bulunmuştu. İlk vurulan yerlerin özellikle sivil yerleşimler ve bir okul olması tepkilere neden oldu.

ABD bu sabah İran'a İsrail ortaklığıyla bir saldırı başlattı.

İsrail, bu sabah İran’a karşı “önleyici saldırı” olarak adlandırdığı ve “Aslan Kükremesi” kod adlı bir harekat başlattı. İran medyası, Tahran dahil beş şehre saldırı düzenlendiğini doğruladı.

Reuters’e konuşan İsrailli bir savunma yetkilisi, operasyonun ABD ile koordineli olarak aylardır planlandığını ve tarihinin haftalar önce belirlendiğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump da saldırıya ABD’nin de katıldığını doğruladı ve “Hedefimiz İran rejiminin tehditlerini ortadan kaldırıp Amerikan halkını korumak” açıklamasında bulundu.

Okul doğrudan hedef alındı.

Saldırı, ABD ile İran arasındaki müzakereler devam ederken gerçekleşti. İki ülke en son 26 Şubat’ta İsviçre’nin Cenevre kentinde bir araya gelmişti. Arabulucu Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el Busaidi, NBC News’e verdiği demeçte İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stokunu sıfırlamak konusunda ABD ile anlaşmaya vardığını belirtmişti.

İran devlet televizyonuna göre, güneydeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde bulunan Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu da saldırının hedefi oldu. Okulda 150 öğrencinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Minab Kaymakamı Muhammed Radmehr, okulun doğrudan hedef alındığını vurguladı.

