İran'a Karşı Saldırı Başlatan İsrail ve ABD İçinde Öğrenciler Olan Bir Okulu Vurdu
İsrail ve ABD’nin İran’a saldırısı sonrası Tahran’da şiddetli patlamalar meydana geldi. Bölgeden yükselen dumanlar görülürken, en az 150 çocuk hayatını kaybetti. İsrail Savunma Bakanı önleyici operasyon başlattıklarını duyururken, ABD Başkanı Trump “İran’a büyük operasyon başlattık” açıklamasında bulunmuştu. İlk vurulan yerlerin özellikle sivil yerleşimler ve bir okul olması tepkilere neden oldu.
ABD bu sabah İran'a İsrail ortaklığıyla bir saldırı başlattı.
Okul doğrudan hedef alındı.
