İran'a Karşı Saldırı Başlatan İsrail ve ABD İçinde Öğrenciler Olan Bir Okulu Vurdu

İsrail, bu sabah İran’a karşı “önleyici saldırı” olarak adlandırdığı ve “Aslan Kükremesi” kod adlı bir harekat başlattı. İran medyası, Tahran dahil beş şehre saldırı düzenlendiğini doğruladı.

Reuters’e konuşan İsrailli bir savunma yetkilisi, operasyonun ABD ile koordineli olarak aylardır planlandığını ve tarihinin haftalar önce belirlendiğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump da saldırıya ABD’nin de katıldığını doğruladı ve “Hedefimiz İran rejiminin tehditlerini ortadan kaldırıp Amerikan halkını korumak” açıklamasında bulundu.