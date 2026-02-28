onedio
Sevdiğin Sokak Lezzetlerini Seç, Aşk Hayatını Temsil Eden Şarkıyı Söyleyelim!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
28.02.2026 - 20:01

Sokak lezzetleri denince akan sular durur; çünkü onlar en samimi, en bizden ve en 'içimizden geldiği gibi' davrandığımız anların şahididir. Tıpkı aşk gibi; bazen ayaküstü bir heyecanla başlar, bazen de dumanı üstünde tüten sıcacık bir güven hissi verir insana. Peki, senin damak tadın aslında kalbinin ritmiyle ne kadar uyumlu, hiç düşündün mü? 

Karnını doyururken ruhunu da besleyen o sokak lezzetlerini seç, bakalım senin aşk hikayenin fon müziğinde hangi şarkı çalıyor?

1. İlk sorumuzla başlayalım! Seç bakalım favorini.

2. Birini seç.

3. Bu soru zor olsa gerek...

4. Seçelim.

5. Az kaldı sayılır... Hangisi?

6. Uff şimdi ne iyi giderdi.

7. Biri sokak lezzeti mi dedi? Hangisi?

8. Son olarak, birini seç bakalım!

Duman - Senden Daha Güzel

Sen aşkı asla rölantide yaşamıyorsun, tıpkı bol baharatlı ve ateşli bir sokak lezzeti gibi her anın dolu dolu ve tutkulu geçmeli. Senin için ilişki demek heyecan demek, adrenalin demek; sıradanlığa ve tekdüzeliğe asla tahammülün yok. Partnerine duyduğun hayranlığı haykırmaktan, onu dünyanın merkezi yapmaktan ve sevgini göstermekten hiç çekinmiyorsun. Senin aşkın hem göze hem kalbe hitap eden cinsten, belki dışarıdan bakınca biraz gürültülü ve karmaşık ama içi sapına kadar gerçek. Bu yüzden senin şarkın, o bitmeyen enerjini ve sevdiğine olan o filtresiz hayranlığını anlatan Duman’dan 'Senden Daha Güzel'.

Sertab Erener- Aşk

Senin aşk hayatın, vapurda martılara atılan taze bir simit  kadar huzurlu, vazgeçilmez ve nostaljik. İlişkilerinde büyük dramalar, yorucu kıskançlıklar ya da belirsizlikler değil; güvenebileceğin ve yanında evinde gibi hissedeceğin bir liman arıyorsun. Sevdiğin zaman tam seviyorsun ve o sıcaklığı korumak için elinden gelen her türlü inceliği, zarafeti gösteriyorsun. Senin sevgin gösterişten uzak ama kökleri çok derinlerde; sabah güneşinin doğuşu gibi aydınlık, taze ve umut verici. İşte bu yüzden, o tertemiz ve coşkulu kalbini en iyi özetleyen şarkı kesinlikle Sertab Erener’den 'Aşk'.

Athena - Ben Böyleyim

Sen aşkı kurallara göre değil, tamamen kendi bildiğin gibi, karışık ve rengarenk yaşamayı seven özgür bir ruhsun. Tıpkı malzemesi bol bir kumpir ya da waffle gibi, hayatına giren insanın da senin o neşeli, sürprizlerle dolu ve karmaşık dünyana uyum sağlaması gerekiyor. Özgürlüğüne düşkünsün ama aşık olduğunda da partnerinle birlikte en yakın arkadaş olup maceradan maceraya koşmayı çok iyi biliyorsun. Seninle olmak demek, asla sıkılmamak ve her günü bir festival havasında yaşamak demek. Bu özgün, enerjik ve 'kim ne derse desin' tavrını en iyi anlatan şarkı Athena’dan 'Ben Böyleyim'.

