Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Gözaltına Alındı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.02.2026 - 09:04

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındığını duyurdu. Özcan, X hesabından paylaşım yaptı.

Tanju Özcan gözaltına alındı. Bolu Belediye Başkanı X hesabından şu paylaşımları yaptı:

Bolu Belediyei Başkanı Tanju Özcan, X hesabından gözaltına alındığını 'Jandarma tarafından gözaltına alındım' sözleriyle duyurdu. Ardından bir paylaşım daha yapan Özcan, 'Memleketimde binlerce öğrenciye burs verildiği için gözaltına alındım. BU BENİM İÇİN ONURDUR!' ifadelerine yer verdi.

Tanju Özcan neden gözaltına alındı?

Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentteki çeşitli adreslere operasyon düzenlendi.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
