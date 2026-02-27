onedio
article/comments
article/share
Sular Altında Kalan Antalya-Konya Yolunun Son Hali Ağızları Açık Bıraktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.02.2026 - 19:59

Antalya ve Konya arasındaki ulaşımı sağlayan Antalya-Derebucak-Beyşehir yolu son günlerde etkili olan sağanak yağış nedeniyle trafiğe kapatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) X hesabından yapılan paylaşımda son 70 yılın rekor yağışı olduğunun altını çizdi. Yağış nedeniyle 1900’lü yıllardan bu yana mezarlık olarak kullanılan alanlar da su altında kaldı.

O anlar böyle görüntülendi:

Antalya-Konya karayolu sular altında kaldı.

Antalya'da meydana gelen sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Antalya ve Konya’yı birbirine bağlayan Antalya-Derebucak-Beyşehir yolu sular altında kaldı. O anlar kameralara yansırken Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bir açıklama yaptı. 

Yolda çalışmaların devam ettiğini belirten KGM,  su kotunun düşmesiyle birlikte kısa süre içerisinde trafik akışının sağlanacağını duyurdu. 

Son günlerde yaşanan yağış miktarının, son 70 yılın şubat ayları içinde kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştığı aktarılan paylaşımda 1900'lü yılların başından itibaren mezarlık olarak tercih edilen alanların dahi sular altında kaldığı aktarıldı.

Antalya-Konya yolu göl üzerine mi yapıldı?

Söz konusu görüntülerin ardından “Kara yolu göl üzerine yapıldı” iddiası ortaya atıldı. KGM, iddiaları yalanlayarak şu ifadelere yer verdi:

'Kamuoyunda yer alan bazı iddiaların aksine, Antalya-Derebucak-Beyşehir yolu herhangi bir göl sahası içinden geçmemektedir. Projelendirme sürecinde, resmi kullanımda olan 1/25 binlik haritalar esas alınmış, bölgedeki göl sahaları titizlikle değerlendirilmiş ve güzergah bu sahaların dışında kalacak şekilde belirlenmiştir. Ekiplerimiz, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmekte, ilgili kesimlerde kalıcı çözüm oluşturulmasına dair alternatifleri değerlendirmektedir. Diğer taraftan, arazideki su seviyesi günlük olarak takip edilmekte olup ilk etapta Eynif polyesi bölgesinde su kotunun düşmesiyle birlikte kısa süre içerisinde trafik akışı sağlanacaktır.'

