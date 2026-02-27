Sular Altında Kalan Antalya-Konya Yolunun Son Hali Ağızları Açık Bıraktı
Antalya ve Konya arasındaki ulaşımı sağlayan Antalya-Derebucak-Beyşehir yolu son günlerde etkili olan sağanak yağış nedeniyle trafiğe kapatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) X hesabından yapılan paylaşımda son 70 yılın rekor yağışı olduğunun altını çizdi. Yağış nedeniyle 1900’lü yıllardan bu yana mezarlık olarak kullanılan alanlar da su altında kaldı.
O anlar böyle görüntülendi:
Antalya-Konya karayolu sular altında kaldı.
Antalya-Konya yolu göl üzerine mi yapıldı?
