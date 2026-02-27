Türkiye'nin Komşusu Ermenistan Turizm İçin 113 Ülkeye Vizeyi Kaldırdı
Ermenistan, turizmi artırmak amacıyla vize uygulamasında değişikliğe gitti. Karara göre, Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve ABD dahil 113 ülkeden gelen ziyaretçiler 1 Temmuz 2026’ya kadar vizesiz giriş yapabilecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
180 günlük muafiyet getirildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Turizm gelirlerini artırmak istiyorlar.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın