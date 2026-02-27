Türkiye'nin Komşusu Ermenistan Turizm İçin 113 Ülkeye Vizeyi Kaldırdı

Ermenistan Turizm Komitesi, yeni vize uygulamasının amacının ülkenin kültürel mirasını ve doğal güzelliklerini daha geniş kitlelere tanıtmak olduğunu açıkladı. Ortaçağ manastırları, etkileyici mimarisi ve rüzgarlı dağ zirveleriyle dikkat çeken ülke, Avrupa’dan kısa ve orta menzilli uçuşlarla kolayca ulaşılabiliyor. Komite Başkanı Lusine Gevorgyan, kararla ilgili olarak “Ermenistan açık ve misafirperver bir ülke; kültürümüzü ve manzaralarımızı 2026 boyunca daha fazla ziyaretçiyle paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.