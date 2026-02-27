onedio
Türkiye'nin Komşusu Ermenistan Turizm İçin 113 Ülkeye Vizeyi Kaldırdı

Hakan Karakoca
27.02.2026 - 21:17

Ermenistan, turizmi artırmak amacıyla vize uygulamasında değişikliğe gitti. Karara göre, Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve ABD dahil 113 ülkeden gelen ziyaretçiler 1 Temmuz 2026’ya kadar vizesiz giriş yapabilecek.

180 günlük muafiyet getirildi.

Ermenistan’ın yeni vize uygulamasıyla, belirlenen ülkelerden gelen ziyaretçiler bir yıl içinde toplam 180 güne kadar vizesiz kalabilecek. Muafiyet kapsamında Avrupa Birliği ve Schengen Bölgesi ülkeleri (İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lihtenştayn dahil), Birleşik Krallık ve ABD vatandaşları ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oturma iznine sahip kişiler bulunuyor.

Turizm gelirlerini artırmak istiyorlar.

Ermenistan Turizm Komitesi, yeni vize uygulamasının amacının ülkenin kültürel mirasını ve doğal güzelliklerini daha geniş kitlelere tanıtmak olduğunu açıkladı. Ortaçağ manastırları, etkileyici mimarisi ve rüzgarlı dağ zirveleriyle dikkat çeken ülke, Avrupa’dan kısa ve orta menzilli uçuşlarla kolayca ulaşılabiliyor. Komite Başkanı Lusine Gevorgyan, kararla ilgili olarak “Ermenistan açık ve misafirperver bir ülke; kültürümüzü ve manzaralarımızı 2026 boyunca daha fazla ziyaretçiyle paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

