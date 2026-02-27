onedio
Güllü'nün Vefatını Konu Alan Arka Sokaklar'da Sanatçının Son Anlarını Birebir Çekmişler

Güllü'nün Vefatını Konu Alan Arka Sokaklar'da Sanatçının Son Anlarını Birebir Çekmişler

Arka Sokaklar
Esra Demirci
Esra Demirci
27.02.2026 - 22:19

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde sanatçı Güllü'nün vefatı işlendi. Güllü'nün ölmeden önceki son hallerinin kamera açısına kadar beraber çekilmesi ise sosyal medyada gündem oldu.

Ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde Güllü'nün vefatı işlendi.

Ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde Güllü'nün vefatı işlendi.

Sanatçı Güllü, evindeki pencereden düşerek vefat etmişti. Pencereden nasıl düştüğüne dair soruşturma devam ederken kızı Tuğyan ve onun arkadaşının planlı cinayet işlediği ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Arka Sokaklar yeni bölümde arabesk müziğin sevilen ismi Güllü'nün ölümünü işledi. Güllü'nün evindeki güvenlik kamerası görüntülerine kadar yeniden çekilen anlar sosyal medyada gündem oldu.

İşte Arka Sokaklar'daki Güllü sahnesi:

