Güllü'nün Vefatını Konu Alan Arka Sokaklar'da Sanatçının Son Anlarını Birebir Çekmişler
Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde sanatçı Güllü'nün vefatı işlendi. Güllü'nün ölmeden önceki son hallerinin kamera açısına kadar beraber çekilmesi ise sosyal medyada gündem oldu.
Ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde Güllü'nün vefatı işlendi.
İşte Arka Sokaklar'daki Güllü sahnesi:
