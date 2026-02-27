onedio
Haberler
TV
Yeni Bölümü Yayınlanmayan Taşacak Bu Deniz'in Ön İzlemesine Rekor Görüntülenme!

Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.02.2026 - 20:57

TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü iptal edildi. TRT 1, Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünü yayın akışından kaldırılırken yerine Sırbistan - Türkiye basketbol maçının yayınlanacağı duyuruldu. Yeni bölümün yayınlanmamasının ardından TRT 1, Taşacak Bu Deniz'in yeni bölüm ön izlemesini paylaşırken ön izleme saatler içinde milyonluk görüntülenme elde etti.

TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü yayın akışından kaldırıldı.

Sırbistan - Türkiye basketbol maçını yayınlama kararı alan TRT 1, bu nedenle fenomen dizi Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünü 6 Mart Cuma akşamına erteledi. Sosyal medyada Taşacak Bu Deniz seyircisinden tepki dolu paylaşımlar gelirken TRT, Taşacak Bu Deniz'in yeni bölüm ön izlemesini yayınladı.

Yeni bölümü iptal edilen Taşacak Bu Deniz'in ön izlemesine yoğun rağbet!

Taşacak Bu Deniz'in ertelenen yeni bölümünün ön izlemesine YouTube'da yoğun ilgi gösterildi. Taşacak Bu Deniz seyircisi yayınlanan ön izlemeyi 6 saatte 2,1 milyon görüntülenmeye ulaştırdı.

Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
