Yeni Bölümü Yayınlanmayan Taşacak Bu Deniz'in Ön İzlemesine Rekor Görüntülenme!
TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü iptal edildi. TRT 1, Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünü yayın akışından kaldırılırken yerine Sırbistan - Türkiye basketbol maçının yayınlanacağı duyuruldu. Yeni bölümün yayınlanmamasının ardından TRT 1, Taşacak Bu Deniz'in yeni bölüm ön izlemesini paylaşırken ön izleme saatler içinde milyonluk görüntülenme elde etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü yayın akışından kaldırıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni bölümü iptal edilen Taşacak Bu Deniz'in ön izlemesine yoğun rağbet!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın