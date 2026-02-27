İçindeki Gizli Gücü Ortaya Çıkaracak Şarkı Hangisi?
Hepimizin içinde, bazen günlük hayatın keşmekeşinde unuttuğumuz, bazen de ortaya çıkmak için doğru anı bekleyen devasa bir enerji var. Kimimizinki fırtınalar koparan bir direnç, kimimizinki ise dünyayı değiştirecek bir zarafet... Peki, senin ruhunun derinliklerinde yatan o uyuyan devi uyandıracak, seni gaza getirecek şarkı hangisi? Merak ediyorsan seni böyle alalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Bir şey seni çok zorladığında ilk refleksin ne olur?
2. Bir haksızlığa uğradığında tepkin ne olur peki?
3. Gardırobunda en çok hangi renk hakim?
4. Gücünü en çok nerede hissediyorsun?
5. Seni ayakta tutan şey ne?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Hayalindeki tatil rotası neresi?
7. Hayatında tekrar eden duygu hangisi?
8. Bu cümlelerden hangisi sana daha çok dokunuyor?
Kendrick Lamar - HUMBLE.
Billie Eilish - you should see me in a crown
Imagine Dragons - Believer
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın