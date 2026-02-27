Tesla'ya "Türk Olmak mı, Yunan Olmak mı?" Diye Soruldu: Yanıtın Sertliği Herkesi Şaşırttı

Tesla’nın otonom sürüş paneline sorulan 'Yunan mı, Türk mü?' sorusu, yapay zekanın beklenmedik derecede sert yanıtıyla sosyal medyada gündem oldu. Ayasofya, ekonomi ve kültürel argümanlar üzerinden Türk tarafını seçen yapay zekanın üslubu izleyenleri şaşkına çevirmeyi başardı. Sürücünün sorularına aynı tonda cevaplar veren Tesla, Yunan filozofu olmak yerine Berlin'de kebapçı olmayı tercih ettiğini söylüyor.
Sosyo-kültürel verileri tartışmaya açan bu video sosyal medyada da sıkça paylaşıldı.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
