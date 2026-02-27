Diyalogda, antik felsefe ile günümüz ticari faaliyetlerini kıyaslayan yapay zeka, bir işletme sahibi olmanın pratik sonuçlarını felsefi bir kariyere tercih ettiğini ifade etti. Milyonlarca izlenmeye ulaşan bu görüntüler, otonom sistemlerin sosyo-kültürel verileri işleme biçimi ve veri tabanlarındaki öncelikler üzerine yeni bir tartışma alanı açtı.