onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
İçerik Üreticisi Taşacak Bu Deniz'in Tartışılan Sahnesini Değerlendirdi: "Dünyanın En Doğru Müdahalesi"

İçerik Üreticisi Taşacak Bu Deniz'in Tartışılan Sahnesini Değerlendirdi: "Dünyanın En Doğru Müdahalesi"

Taşacak Bu Deniz
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
26.02.2026 - 11:13

TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in yeni bölüm fragmanında hipotermi geçiren Eleni ve Fadime oldukları yerde ateş çemberine alınıyor. Sosyal medyada tartışma yaratan bu sahneye pek çok yorum yapıldı. Bir içerik üreticisi, yanlış olduğu düşünülen müdahaleyle ilgili açıklama yaptı.

Kaynak: TikTok / k3vse.r

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünde yer alacak bir sahne fragmanda verildi.

Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünde yer alacak bir sahne fragmanda verildi.

Hipotermi geçiren Eleni ve Fadime'nin etrafında ateş çemberi yapılması izleyiciyi ikiye bölmüştü. Kimisi bu müdahalenin gereksiz ve anlamsız olduğunu söylerken kimisi ise müdahalenin yerinde olduğunu dile getirdi.

TikTok'ta Kevser adlı içerik üreticisi de konuya dair açıklama yaptı. Hipotermi geçiren kişinin ani hareket ettirilmemesi gerektiğini dile getiren kullanıcı, dünyanın en doğru müdahalesinin yapıldığını açıkladı.

Buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikle de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın