TRT'de Cennetin Çocukları'ndan Çıkarılan İsmail Hacıoğlu Yerine Gelecek İsmin Belli Olduğu İddia Edildi
TRT 1'de yayınlanan ve pazartesi günleri Uzak Şehir'e rakip olan Cennetin Çocukları dizisinin başrolü İsmail Hacıoğlu, yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. İsmail Hacıoğlu, yasaklı madde kullandığını itiraf etmesinin ardından diziden çıkarıldı. İsmail Hacıoğlu yerine kim gelecek sorusu merak uyandırırken önemli bir iddia ortaya atıldı.
İsmail Hacıoğlu gözaltına alınmasının ardından yasaklı madde kullandığını itiraf etmesiyle birlikte TRT dizisi Cennetin Çocukları'ndan çıkarılmıştı.
Cennetin Çocukları'nda İsmail Hacıoğlu yerine Alperen Duymaz'ın geldiği iddia edildi.
