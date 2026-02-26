onedio
TRT'de Cennetin Çocukları'ndan Çıkarılan İsmail Hacıoğlu Yerine Gelecek İsmin Belli Olduğu İddia Edildi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
26.02.2026 - 07:22

TRT 1'de yayınlanan ve pazartesi günleri Uzak Şehir'e rakip olan Cennetin Çocukları dizisinin başrolü İsmail Hacıoğlu, yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. İsmail Hacıoğlu, yasaklı madde kullandığını itiraf etmesinin ardından diziden çıkarıldı. İsmail Hacıoğlu yerine kim gelecek sorusu merak uyandırırken önemli bir iddia ortaya atıldı.

İsmail Hacıoğlu gözaltına alınmasının ardından yasaklı madde kullandığını itiraf etmesiyle birlikte TRT dizisi Cennetin Çocukları'ndan çıkarılmıştı.

Fragmandan sahneleri silinen İsmail Hacıoğlu'nun çekimleri tamamlanan iki bölümde ekranda olacağı, diğer bölümler için yeni oyuncu arayışına girildiği açıklanmıştı. Cennetin Çocukları'nda İsmail Hacıoğlu'nun yerine kim gelecek, yeni İskender kim olacak soruları merak edilmeye başlanmıştı.

Cennetin Çocukları'nda İsmail Hacıoğlu yerine Alperen Duymaz'ın geldiği iddia edildi.

Snob Magazin'de yer alan habere göre, Taner Ölmez'in de adı geçtiği Cennetin Çocukları'nda yeni İskender Alperen Duymaz oldu. İsmail Hacıoğlu yerine Alperen Duymaz'ın geldiği iddia edildi ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Yorum Yazın