Galatasaray İngiltere’de Tur Peşinde: Liverpool-Galatasaray Maçında İlk 11’ler Belli Oldu

Galatasaray İngiltere’de Tur Peşinde: Liverpool-Galatasaray Maçında İlk 11’ler Belli Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.03.2026 - 21:51

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 1-0’ın rövanşında deplasmanda Liverpool ile karşı karşıya geliyor. Kritik maç öncesinde mücadelede ilk 11’ler belli oldu. Temsilcimiz Galatasaray maça, Uğurcan, Boey, Abdülkerim, Singo, Jacobs, Sara, Torreira, Lemina, Sallai, Barış Alper ve Osimhen ilk 11’i başlayacak.

Galatasaray, Avrupa’da son yılların en önemli maçına Liverpool karşısında çıkıyor.

Galatasaray, Avrupa’da son yılların en önemli maçına Liverpool karşısında çıkıyor.

İlk maçı Mario Lemina’nın golüyle 1-0 kazanan Galatasaray, rövanşa avantajlı çıkıyor. Eşleşmenin galibi, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde son şampiyon PSG ile karşı karşıya gelecek.

Liverpool - Galatasaray ilk 11’leri şöyle;

LIVERPOOL: Alisson, Frimpong, Van Dijk, Konate, Kerkez, Mac Allister, Szoboszlai, Gravenberch, Salah, Wirtz, Ekitike 

GALATASARAY: Uğurcan, Boey, Abdülkerim, Singo, Jacobs, Sara, Torreira, Lemina, Sallai, Barış Alper ve Osimhen

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
