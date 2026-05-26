Mutfak Dolaplarındaki Yağ Lekesini Çıkarmanın En Kolay Yolu

Kızartma ya da soteleme sırasında ısınan yağ, buharla birlikte havaya karışır ve mutfaktaki yüzeylere tutunur. İlk başta fark edilmeyen bu tabaka, zamanla dolap kapaklarında, ocak çevresinde, kulplarda ve tezgâh arkasında yapışkan bir kir haline gelebilir.

Bulaşık deterjanı, tabaklardaki yağ ve yemek kalıntılarını çözmek için üretildiği için mutfak yüzeylerindeki yağlı lekelerde de işe yarayabilir. İçeriğindeki yüzey aktif maddeler, yağın suyla karışmasını kolaylaştırır. Böylece yalnızca suyla çıkmayan yağlı tabaka gevşer ve yüzeyden daha kolay ayrılır.

Bu yöntem özellikle parlak mutfak dolaplarında, tezgâhlarda ve sık dokunulan kulplarda işe yarayabilir. Ancak deterjanı fazla kullanmamak gerekir. Fazla köpük, yüzeyde sabunlu bir film bırakabilir ve temizlik sonrası iz oluşmasına neden olabilir.