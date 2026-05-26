Haberler
Yaşam
Mutfak Dolaplarındaki Yağ Lekesini Çıkarmanın En Kolay Yolu

Mutfak Dolaplarındaki Yağ Lekesini Çıkarmanın En Kolay Yolu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.05.2026 - 22:48
Mutfak temizliği çoğu zaman sanıldığından daha zor olabilir. Yemek pişirirken ortaya çıkan yağ buharı, zamanla dolap kapaklarına, tezgahlara ve kulplara yapışabilir. Bu da yüzeylerde mat, kirli ve yapışkan bir tabaka oluşmasına neden olur. Temizlik uzmanlarına göre bu yağlı birikimi gidermek için pahalı ürünlere gerek yok.

Mutfak dolapları ve tezgahlar, özellikle sık yemek pişirilen evlerde kısa sürede yağlanabilir.

Kızartma ya da soteleme sırasında ısınan yağ, buharla birlikte havaya karışır ve mutfaktaki yüzeylere tutunur. İlk başta fark edilmeyen bu tabaka, zamanla dolap kapaklarında, ocak çevresinde, kulplarda ve tezgâh arkasında yapışkan bir kir haline gelebilir.

Bulaşık deterjanı, tabaklardaki yağ ve yemek kalıntılarını çözmek için üretildiği için mutfak yüzeylerindeki yağlı lekelerde de işe yarayabilir. İçeriğindeki yüzey aktif maddeler, yağın suyla karışmasını kolaylaştırır. Böylece yalnızca suyla çıkmayan yağlı tabaka gevşer ve yüzeyden daha kolay ayrılır.

Bu yöntem özellikle parlak mutfak dolaplarında, tezgâhlarda ve sık dokunulan kulplarda işe yarayabilir. Ancak deterjanı fazla kullanmamak gerekir. Fazla köpük, yüzeyde sabunlu bir film bırakabilir ve temizlik sonrası iz oluşmasına neden olabilir.

Mutfak dolapları ve tezgahlar nasıl temizlenir?

  • Bir leğen ya da kaseye ılık su koyun.

  • İçine birkaç damla bulaşık deterjanı ekleyin. Çok fazla deterjan kullanmayın, aksi halde yüzeyde sabun izi kalabilir.

  • Temiz bir bezi karışıma batırın ve fazla suyunu sıkın.

  • Dolap kapaklarını, kulpları, ocak çevresini ve tezgâh yüzeylerini dairesel hareketlerle silin.

  • Yağın daha yoğun olduğu bölgelerde ıslak bezi lekenin üzerinde yaklaşık 30 saniye bekletin.

  • Ardından yüzeyi tekrar silerek gevşeyen kiri çıkarın.

  • İkinci temiz bir bezi yalnızca ılık suyla ıslatıp yüzeyde kalan deterjanı durulayın.

  • Son olarak kuru bir bezle tüm yüzeyleri kurulayın.

İşlem, düzenli uygulandığında yağ tabakasının kalınlaşmasını önleyebilir ve mutfak yüzeylerinin daha uzun süre temiz kalmasını sağlayabilir.

Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
