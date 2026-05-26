Haberler
Yaşam
Ormanın İçinde Unutulmuş Minyatür Peri Köyü Buldular: Tahtı Bile Var

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.05.2026 - 18:00
ABD’nin Connecticut eyaletinde, ormanın içinde unutulmuş gibi duran minyatür bir köy bulunuyor. Waterbury yakınlarındaki bu terk edilmiş peri köyü, küçük evleri, taş kayalıkların yanına yerleştirilmiş yapıları ve dev tahtıyla dikkat çekiyor. İlk bakışta masalsı görünen alan, zamanla çürümeye bırakıldığı için biraz ürkütücü bir atmosfere sahip. Bölge hakkında yıllar içinde farklı efsaneler anlatıldı.

Ormanın içinde küçük evler ve dev bir taht var

Connecticut’taki terk edilmiş peri köyü, Waterbury bölgesinde, ormanlık bir alanın içinde yer alıyor. Bölgede taş kayalıkların çevresine yapılmış küçük evler, zamanla doğaya karışmış minyatür yapılar ve dikkat çeken büyük bir taht bulunuyor.

Bir zamanlar burada daha düzenli bir bahçe olduğu düşünülüyor. Ancak bugün bitkiler, eski çiçek yataklarını ve küçük evleri büyük ölçüde sarmış durumda. Yapıların çoğu çürümeye başlamış, bazı minyatür evler ormanın içinde neredeyse kaybolmuş. Bu yüzden alan, terk edilmiş bir masal dekoru gibi hem ilginç hem de hafif ürkütücü bir görüntü oluşturuyor.

Perilerle ilgili efsaneler anlatılıyor

Minyatür köyün neden yapıldığına dair kesin bir bilgi bulunmuyor. Bölgeyle ilgili en yaygın söylentilerden biri, yakınlardaki Middlebury kasabasından bir kadının periler tarafından rahatsız edildiğine inanması ve eşinden onlar için ayrı bir köy yapmasını istemesi üzerine anlatılıyor.

Bir başka hikâyede ise William adlı bir adamın elflerin seslerini duyduğu ve onların isteğiyle bu köyü inşa ettiği söyleniyor. Yerel efsanelere göre dolunay gecelerinde ormana gidenlerin elf kahkahaları duyabileceği bile anlatılıyor. Ancak bu hikâyelerin doğruluğu kanıtlanmış değil. Bu nedenle bölgenin geçmişi, daha çok söylentiler ve ziyaretçi anlatılarıyla şekillenmiş durumda.

Asıl hikaye turistik bir nokta olabilir

Terk edilmiş peri köyüyle ilgili en güçlü ihtimal, alanın geçmişte yol kenarı turistik cazibe noktası olarak yapılmış olması. Bölgenin ana yola ve eski tramvay hattına yakın olması da bu görüşü destekliyor. Yani burası, bir dönem yoldan geçenlerin ilgisini çekmek için hazırlanmış küçük ve masalsı bir durak olabilir.

Zamanla çevredeki ulaşım düzeni değişince alan önemini kaybetmiş ve küçük yapılar ormanın içinde unutulmuş. Bugün buraya ulaşmak çok kolay değil. Ziyaretçilerin eski servis yolundan yürüyerek ormanlık alana girmesi gerekiyor.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
