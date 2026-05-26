Ormanın İçinde Unutulmuş Minyatür Peri Köyü Buldular: Tahtı Bile Var

Minyatür köyün neden yapıldığına dair kesin bir bilgi bulunmuyor. Bölgeyle ilgili en yaygın söylentilerden biri, yakınlardaki Middlebury kasabasından bir kadının periler tarafından rahatsız edildiğine inanması ve eşinden onlar için ayrı bir köy yapmasını istemesi üzerine anlatılıyor.

Bir başka hikâyede ise William adlı bir adamın elflerin seslerini duyduğu ve onların isteğiyle bu köyü inşa ettiği söyleniyor. Yerel efsanelere göre dolunay gecelerinde ormana gidenlerin elf kahkahaları duyabileceği bile anlatılıyor. Ancak bu hikâyelerin doğruluğu kanıtlanmış değil. Bu nedenle bölgenin geçmişi, daha çok söylentiler ve ziyaretçi anlatılarıyla şekillenmiş durumda.