Kemal Kılıçdaroğlu Verdiği Dilekçe ile Parti Meclisi'nin Tamamen Değişmesini İstedi

Kemal Kılıçdaroğlu döneminin son Parti Meclisi’nde yer alan bazı isimlerin, yeni oluşacak PM’de görev alamayacağı belirtiliyor. Daha önce listede bulunan Onursal Adıgüzel, Ahmet Akın, Muharrem Erkek, Hasan Baltacı ve Candan Yüceer’in belediye başkanı olmaları nedeniyle 60 kişilik Parti Meclisi’nde yer alamayacağı ifade edildi.

Bunun yanı sıra Tekin Bingöl ile Gülizar Biçer Karaca’nın TBMM Başkanvekilliği görevleri, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir’in ise CHP Grup Başkanvekilliği görevlerini sürdürmeleri nedeniyle PM dışında kalacağı aktarıldı.

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem’in partiden istifa etmiş olması, eski CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık’ın ise hayatını kaybetmesi nedeniyle listede yer almayacağı belirtildi.

Bu tablo doğrultusunda, CHP tüzüğü gereği Parti Meclisi’nin yedek üyelerinin aldıkları oy oranına göre boşalan koltuklara geçeceği ifade ediliyor. Öte yandan geçmiş dönemde PM yedek üyeleri arasında bulunan ve daha sonra CHP’den ayrılarak AKP’ye katılan Mehmet Ali Çelebi’nin ise 15 kişilik yedek üye listesinde yer almayacağı kaydedildi.