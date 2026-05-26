Kemal Kılıçdaroğlu Verdiği Dilekçe ile Parti Meclisi'nin Tamamen Değişmesini İstedi

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.05.2026 - 12:10
Kılıçdaroğlu’nun, eski Parti Meclisi’nin yeniden göreve getirilmesi amacıyla icra yoluna başvurduğu öğrenildi. Yapılan başvurunun ardından icra dairesinin talebi kabul ettiği belirtildi.

Parti Meclisi ile ilgili verdiği dilekçe kabul edildi.

Kemal Kılıçdaroğlu, istinaf mahkemesinin CHP Kurultayı hakkında verdiği kararın ardından ilk Parti Meclisi toplantısını 1 Haziran’da gerçekleştirecek. Aynı gün CHP’de Yüksek Disiplin Kurulu’nun da toplanacağı öğrenildi.

Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, kurultay sonrası partinin en yetkili organı olan Parti Meclisi’nin 1 Haziran Pazartesi günü saat 11.00’de toplanması planlanıyor. Toplantıda, PM üyeleri arasından yeni Merkez Yönetim Kurulu üyeleri belirlenecek ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun yakın çalışma ekibindeki görev dağılımı netleştirilecek.

Bazı isimler AKP'ye geçtiği için, bazı isimler de istifa ettiği için listede olamayacak.

Bazı isimler AKP'ye geçtiği için, bazı isimler de istifa ettiği için listede olamayacak.

Kemal Kılıçdaroğlu döneminin son Parti Meclisi’nde yer alan bazı isimlerin, yeni oluşacak PM’de görev alamayacağı belirtiliyor. Daha önce listede bulunan Onursal Adıgüzel, Ahmet Akın, Muharrem Erkek, Hasan Baltacı ve Candan Yüceer’in belediye başkanı olmaları nedeniyle 60 kişilik Parti Meclisi’nde yer alamayacağı ifade edildi.

Bunun yanı sıra Tekin Bingöl ile Gülizar Biçer Karaca’nın TBMM Başkanvekilliği görevleri, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir’in ise CHP Grup Başkanvekilliği görevlerini sürdürmeleri nedeniyle PM dışında kalacağı aktarıldı.

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem’in partiden istifa etmiş olması, eski CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık’ın ise hayatını kaybetmesi nedeniyle listede yer almayacağı belirtildi.

Bu tablo doğrultusunda, CHP tüzüğü gereği Parti Meclisi’nin yedek üyelerinin aldıkları oy oranına göre boşalan koltuklara geçeceği ifade ediliyor. Öte yandan geçmiş dönemde PM yedek üyeleri arasında bulunan ve daha sonra CHP’den ayrılarak AKP’ye katılan Mehmet Ali Çelebi’nin ise 15 kişilik yedek üye listesinde yer almayacağı kaydedildi.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
