Kemal Kılıçdaroğlu, TGRT Haber'e İddialı Açıklamalar Yaptı: "İktidar Yürüyüşümüz Başlamıştır"

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.05.2026 - 11:24
Mahkemenin verdiği “mutlak butlan” kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna dönen Kemal Kılıçdaroğlu, TGRT Haber’e yaptığı açıklamada “İktidar yürüyüşümüz başlamıştır. Arınacağız, kazanacağız” ifadelerini kullandı.

Parti kulislerinde, Kılıçdaroğlu ekibinin CHP içinde kapsamlı bir disiplin süreci için hazırlık yaptığı konuşulurken, Özgür Özel’in TBMM’deki “Grup Başkanı” sıfatına ilişkin de dikkat çekici bir hukuki girişimin başlatıldığı iddia edildi.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’e özel açıklamalar yaptı.

CHP’de mahkemenin verdiği “mutlak butlan” kararının ardından siyasi tansiyon yeniden yükseldi. Kararla birlikte genel başkanlık görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’e yaptığı açıklamada parti içinde yeni bir dönemin başlayacağı mesajını verdi.

Kavga edenlerin bu çatı altında yeri yok” diyen Kılıçdaroğlu’nun, parti içinde disiplin mekanizmasını devreye sokmaya hazırlandığı öne sürülürken, Özgür Özel’in TBMM’deki grup başkanlığı sıfatına ilişkin de kritik bir hukuki sürecin işletildiği iddia edildi.

"İktidar yürüyüşümüz başlamıştır"

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in aktardığına göre Kemal Kılıçdaroğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Cumhuriyet Halk Partisi bütün bu zorlukları aşacak güce ve tarihsel birikime sahiptir. Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri bu ülkenin vatansever insanlarından oluşur. Kavga eden, ayrışmadan yana olanların bu kutsal çatı altında yeri yoktur. İktidar yürüyüşümüz başlamıştır. Arınacağız, kazanacağız”

Özgür Özel'in unvanı için başvuru yapılacak.

Fatih Atik, Özgür Özel’in “Grup Başkanı” sıfatına ilişkin de dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.

Atik’in aktardığına göre, Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin TBMM Başkanlığı ile yürüttüğü hukuki temaslarda, mahkemenin verdiği “mutlak butlan” kararının ardından Özgür Özel’in Grup Başkanlığı sıfatının geçersiz sayıldığı yönünde görüş bildirildiği öne sürüldü.

İddiaya göre bayram sonrası CHP Genel Merkezi’nden Meclis’e resmi yazı gönderilecek. Bu süreç kapsamında Özgür Özel’in TBMM internet sitesindeki unvanının kaldırılacağı, makam odasının boşaltılacağı ve tahsis edilen resmi araçların geri alınacağı ileri sürüldü.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
