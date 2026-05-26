Sararan Prizleri İlk Günkü Gibi Bembeyaz Yapan Basit Yöntem

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.05.2026 - 11:38
Ev temizliğinde çoğumuzun gözünden kaçan, ancak hem estetik açıdan can sıkan hem de sağlık ve güvenlik riski oluşturan gizli bir detay var: Sararan ve kirlenen elektrik prizleri ile ışık anahtarları. Gün içinde evin her köşesinden taşıdığımız mikropların adeta yuvası haline gelen, zamanla da toz birikmesiyle rengi dönen bu noktaları ilk günkü gibi bembeyaz yapmak aslında çok kolay. Ancak elektrik bileşenleri söz konusu olduğundan, temizliği güvenli ve doğru adımlarla yapmak hayati önem taşıyor. 

İşte evde kolayca bulabileceğiniz malzemelerle sararan prizleri saniyeler içinde bembeyaz yapmanın formülü ve mutlaka uymanız gereken güvenlik adımları...

Işık anahtarları ve prizler, gün boyunca evdeki herkesin defalarca dokunduğu, bu yüzden de mikropların en çok biriktiği alanların başında geliyor.

Zamanla yüzeyde biriken toz ve kir, elektriksel tehlikelere yol açabileceği gibi prizlerin ömrünü de kısaltıyor. İnternette viral olan doğal temizlik hileleri sayesinde, sararan plastik yüzeyleri kimyasal kullanmadan parlatmak mümkün.

Temizliğe başlamadan önce elektrik çarpması riskini veya sisteme zarar vermeyi önlemek için mutlaka evinizdeki sigorta kutusundan (devre kesici) ilgili alanın elektriğini kapatın.

Ardından bir tornavida yardımıyla priz kapağını veya anahtar plakasını duvardan dikkatlice sökün. Çıkardığınız vidaları kaybolmamaları için güvenli bir yere koyun. Unutmayın; temizlik ürünlerini asla doğrudan duvardaki ışık anahtarına veya prize püskürtmeyin! Sıvı sızıntısı büyük bir güvenlik riski oluşturur.

Sararan Prizleri Beyazlatan 3 Mucize Yöntem

  • Sirke ve Bulaşık Deterjanı Karışımı

Plastik yüzeylerdeki sararmayı sökmek için asidik güçten yararlanın.

Nasıl Uygulanır? Bir kasede eşit miktarda bulaşık deterjanı ve beyaz sirkeyi ılık suyla karıştırın. Duvarından söktüğünüz priz kapaklarını doğrudan sabunlu suyun içine atıp temizleyebilir ya da yumuşak bir süngeri bu karışıma batırarak nazikçe ovabilirsiniz. Ardından temiz suyla durulayıp kalıntıları giderin.

  • Diş Macunu ve Karbonat İkilisi

Özellikle inatçı lekeler ve derin sararmalar için diş macunu ile karbonat karışımı plastik yüzeylerde harikalar yaratıyor.

Nasıl Uygulanır? Az miktarda diş macunu ve karbonatı karıştırıp macun kıvamına getirin. Söktüğünüz kapağın üzerine sürüp eski bir diş fırçasıyla hafifçe fırçalayın. Lekelerin hızla kaybolduğunu göreceksiniz.

  • Alkol Bazlı Dezenfektanlar ile Hızlı Temizlik

Kapakları sökmeden, sadece elektrik bileşenlerine değdirmediğinizden emin olarak yüzeysel bir temizlik yapmak istiyorsanız alkolün gücünü kullanın.

Nasıl Uygulanır? Yumuşak bir bezi veya pamuklu çubuğu (kulak çöpü) alkolle nemlendirin. Prizin plastik çerçevesini ve köşelerini nazikçe silin. Elektrik deliklerinin içindeki tozlar için de ucu nemlendirilmiş pamuklu çubukla dikkatlice kiri sıyırabilirsiniz.

Hangi yöntemi seçerseniz seçin, temizlediğiniz priz ve anahtar kapaklarının tamamen kuruduğundan emin olun. Nemli kalan kapaklar kısa devreye neden olabilir.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
