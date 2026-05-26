Sararan Prizleri İlk Günkü Gibi Bembeyaz Yapan Basit Yöntem

Sirke ve Bulaşık Deterjanı Karışımı

Plastik yüzeylerdeki sararmayı sökmek için asidik güçten yararlanın.

Nasıl Uygulanır? Bir kasede eşit miktarda bulaşık deterjanı ve beyaz sirkeyi ılık suyla karıştırın. Duvarından söktüğünüz priz kapaklarını doğrudan sabunlu suyun içine atıp temizleyebilir ya da yumuşak bir süngeri bu karışıma batırarak nazikçe ovabilirsiniz. Ardından temiz suyla durulayıp kalıntıları giderin.

Diş Macunu ve Karbonat İkilisi

Özellikle inatçı lekeler ve derin sararmalar için diş macunu ile karbonat karışımı plastik yüzeylerde harikalar yaratıyor.

Nasıl Uygulanır? Az miktarda diş macunu ve karbonatı karıştırıp macun kıvamına getirin. Söktüğünüz kapağın üzerine sürüp eski bir diş fırçasıyla hafifçe fırçalayın. Lekelerin hızla kaybolduğunu göreceksiniz.

Alkol Bazlı Dezenfektanlar ile Hızlı Temizlik

Kapakları sökmeden, sadece elektrik bileşenlerine değdirmediğinizden emin olarak yüzeysel bir temizlik yapmak istiyorsanız alkolün gücünü kullanın.

Nasıl Uygulanır? Yumuşak bir bezi veya pamuklu çubuğu (kulak çöpü) alkolle nemlendirin. Prizin plastik çerçevesini ve köşelerini nazikçe silin. Elektrik deliklerinin içindeki tozlar için de ucu nemlendirilmiş pamuklu çubukla dikkatlice kiri sıyırabilirsiniz.

Hangi yöntemi seçerseniz seçin, temizlediğiniz priz ve anahtar kapaklarının tamamen kuruduğundan emin olun. Nemli kalan kapaklar kısa devreye neden olabilir.