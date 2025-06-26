Mutlak Butlan Nedir, Ne Demek? CHP’de Mutlak Butlan Tartışması Ne?

CHP'deki mutlak butlan sözlerinin ardından bu ifadenin ne anlama geldiği araştırılmaya başlandı. Peki, mutlak butlan nedir, ne demek?

Mutlak Butlan Nedir?

Mutlak butlan, bir hukuki işlemin daha en başından itibaren yasaya açıkça aykırı olması nedeniyle geçersiz sayılmasıdır. Bu tür işlemler, hukuk düzeni tarafından yapılmamış kabul edilir; yani başlangıçtan itibaren hiçbir hukuki sonuç doğurmaz. Geçersizliğin kaynağı genellikle kamu düzenine aykırılık, genel ahlak kurallarına ters düşme, konu itibarıyla fiilen imkânsızlık veya tarafların hukuki ehliyetten yoksun olması gibi ağır sebeplerdir. Mahkemeler, mutlak butlan durumunu tarafların talebi olmasa bile kendiliğinden dikkate alabilir.

Nisbi Butlan Nedir?

Nisbi butlan, hukuki işlemin bazı özel sebeplerden ötürü geçersiz sayılabilmesine rağmen, bu geçersizliğin yalnızca ilgili tarafların talebiyle gündeme gelebileceği bir durumdur. Bu tür bir butlan, genellikle taraflardan birinin iradesinin sakatlanması gibi durumlarda ortaya çıkar ve hukuki işlemin geçersizliği otomatik olarak değil, ancak tarafın beyanıyla geçerlilik kazanır. Hata, hile veya tehdit sonucu yapılan sözleşmeler nisbi butlan kapsamına girer. Bu nedenle, mahkeme geçersizlik halini kendiliğinden değil, yalnızca tarafların başvurusu üzerine değerlendirir.