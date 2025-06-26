Mutlak Butlan Nedir, Ne Demek? CHP’de Mutlak Butlan Tartışması Ne?
CHP’de kurultay davası tartışması sürüyor. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 'mutlak butlan’ kararı çıkması takdirde partiye döneceğini belirtirken CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise “Görevi kabul etmek tarihi hata olur” diye itiraz etti.
Bu gelişmelerin ardından ‘mutlak butlan’ tartışması gündemin bir numaralı konusu oldu. Peki, mutlak butlan nedir, ne demek? İşte CHP’de mutlak butlan tartışması ve mutlak butlan örnekleri.
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CHP’de Mutlak Butlan Tartışması Ne?
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Mutlak Butlan Nedir, Ne Demek?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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