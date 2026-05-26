Görünmez Kahraman Anlattı: Süper Lig'in Yeni Takımı Çorum FK Bu Başarıyı Nasıl Gerçekleştirdi?

Bugün Süper Lig’e hazırlanan Çorum FK, birkaç yıl önce ise ağır bir mali krizin eşiğindeydi. 2022 yılında büyük bir borç yükü altında kalan kulüp, eski yönetimin görevi bırakmasının ardından sahipsiz kalmış, hatta satış sürecine çıkarılmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun yaptırımlarıyla karşı karşıya olan Çorum temsilcisi için tablo oldukça karanlıktı.

Tam da bu dönemde kulübün eski futbolcusu ve kaptanı Oğuzhan Yalçın devreye girdi. İlk etapta amacı yalnızca süreci uzatmak, kulübün federasyondan ceza almasını önlemek ve takımı güçlü bir yatırımcıya devretmekti. Ancak yaşanan gelişmeler, Yalçın’ı kısa süre içinde kulübün kader mücadelesinin merkezine taşıdı.

Çorum FK’nın dağılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu dönemde sorumluluk alan Yalçın, hem kulübün ayakta kalması hem de yeniden yapılanma sürecinin başlamasında kritik rol oynayan isimlerden biri oldu.