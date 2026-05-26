Görünmez Kahraman Anlattı: Süper Lig'in Yeni Takımı Çorum FK Bu Başarıyı Nasıl Gerçekleştirdi?

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.05.2026 - 11:51
Çorum FK, Süper Lig’e yükselerek kulüp tarihinin en büyük başarılarından birine imza attı. Anadolu futbolunun yeni yükselen gücü haline gelen kırmızı-siyahlı ekibin bu tarihi çıkışının arkasında ise, kulübü zor günlerden alıp zirve yarışına taşıyan eski başkan Oğuzhan Yalçın bulunuyor.

Çorumspor’u “dördüncü çocuğu gibi sevdiği” söylenen Yalçın’ın, kulübün yeniden yapılanma sürecinde attığı adımlar ve verdiği destek, bugün gelen Süper Lig başarısının temel taşlarından biri olarak gösteriliyor.

Süper Lig'e uzanan hikaye 1997 yılında başladı.

Çorum FK’nın Süper Lig’e uzanan yolculuğu, Anadolu futbolunda yeniden yapılanma ve istikrarlı yükselişin dikkat çekici örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. 1997 yılında “Çorum Belediyespor” adıyla kurulan kulüp, futbol serüvenine amatör liglerde başladı. Kırmızı-siyahlılar, 2011-2012 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk yaşayarak profesyonel liglere yükselmeyi başardı.

Kulüp adına asıl kırılma ise 2014 yılında yaşandı. Renklerin kırmızı-siyah olarak belirlenmesiyle başlayan yeniden yapılanma süreci, takımın kimliğini ve hedeflerini tamamen değiştirdi. 2018’de “Yeni Çorumspor” adını alan ekip, bir sezon sonra 3. Lig’den 2. Lig’e çıkarak yükselişini sürdürdü.

2019 yılı ise kulüp tarihinin en kritik dönemeçlerinden biri oldu. İsmini “Çorum FK” olarak değiştiren kulüp, kentin köklü futbol geçmişini temsil eden efsane Çorumspor’un mirasını devraldı. Bu değişimle birlikte şehirde futbol etrafında güçlü bir birliktelik oluşurken, Çorum FK da kısa sürede Anadolu’nun yükselen futbol projelerinden biri haline geldi.

Hikayenin kahramanlarından biri de Oğuzhan Yalçın...

2020-2021 sezonundan itibaren TFF 2. Lig’de üst sıraları zorlayan iddialı bir yapıya dönüşen Çorum FK, uzun süren emeğinin karşılığını 2022-2023 sezonunda aldı. Beyaz Grup’u şampiyon tamamlayan kırmızı-siyahlılar, kulüp tarihinde ilk kez 1. Lig’e yükselme başarısı gösterdi.

1. Lig’e kısa sürede uyum sağlayan Çorum temsilcisi, 2023-2024 sezonunda ortaya koyduğu performansla play-off hattında yer alarak dikkatleri üzerine çekti. Beklenen büyük sıçrama ise bu sezon geldi. Play-off finalini kazanarak Süper Lig biletini alan Çorum FK, Anadolu futbolunun yeni yükselen gücü haline gelirken şehirde de adeta tarihi bir coşku yarattı.

Kulübün bugün ulaştığı noktada kulüp sahibi Savaş Balçık ile başkan Baran Korkmazoğlu önemli roller üstlense de, başarı hikâyesinin temel taşlarından biri olarak eski başkan Oğuzhan Yalçın gösteriliyor. Kulübün yeniden yapılanma sürecinde attığı adımlar ve oluşturduğu vizyonun, bugün gelen Süper Lig başarısının altyapısını hazırladığı değerlendiriliyor.

Eski futbolcusu, eski kaptanıydı kapanmaktan kurtaran başkanı da oldu.

Bugün Süper Lig’e hazırlanan Çorum FK, birkaç yıl önce ise ağır bir mali krizin eşiğindeydi. 2022 yılında büyük bir borç yükü altında kalan kulüp, eski yönetimin görevi bırakmasının ardından sahipsiz kalmış, hatta satış sürecine çıkarılmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun yaptırımlarıyla karşı karşıya olan Çorum temsilcisi için tablo oldukça karanlıktı.

Tam da bu dönemde kulübün eski futbolcusu ve kaptanı Oğuzhan Yalçın devreye girdi. İlk etapta amacı yalnızca süreci uzatmak, kulübün federasyondan ceza almasını önlemek ve takımı güçlü bir yatırımcıya devretmekti. Ancak yaşanan gelişmeler, Yalçın’ı kısa süre içinde kulübün kader mücadelesinin merkezine taşıdı.

Çorum FK’nın dağılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu dönemde sorumluluk alan Yalçın, hem kulübün ayakta kalması hem de yeniden yapılanma sürecinin başlamasında kritik rol oynayan isimlerden biri oldu.

Hayat hikayesi film gibi.

Çorum FK’nın Süper Lig’e uzanan hikâyesi, eski futbolcu ve başkan Oğuzhan Yalçın’ın kişisel yolculuğuyla da doğrudan örtüşüyor. Henüz 17 yaşındayken Beşiktaş’ın kapısından, “Çorumspor’u Süper Lig’e çıkaracağım” hayaliyle dönen Yalçın, hayatının yaklaşık 15 yılını bu kulübe adadı.

Bu sürecin ilk 8 yılı sahada geçti. Çorumspor formasını terleten ve kaptanlık yapan Yalçın, futbolculuk kariyeri boyunca dört kez takımdan gönderilmesine rağmen her seferinde geri dönerek kulüple bağını koparmadı.

Ardından 4 yıl boyunca sportif direktör olarak görev alan Yalçın, bu kez saha kenarında takımın yapılanmasında rol üstlendi. Sonrasında ise kulübün en kritik döneminde başkanlık koltuğuna oturdu. Yaklaşık 3 yıllık başkanlık sürecinde Çorum FK’yı kapanma tehlikesinden çıkarıp 1. Lig’e taşıyan isimlerden biri oldu.

"Çorum FK, üç çocuğun ardından dördüncü çocuk gibi"

Bu süreç boyunca kulübün ayakta kalabilmesi için şehir şehir dolaşan, sponsorluk görüşmeleri uğruna zaman zaman arabalarda uyumak zorunda kalan eski başkan Oğuzhan Yalçın, kulübü “üç çocuğundan sonra gelen dördüncü çocuğu” olarak gördüğünü dile getirdi.

Çorum FK’nın alt liglerden başlayıp Süper Lig’e uzanan yükselişinde, Yalçın döneminde atılan adımların belirleyici olduğu ifade ediliyor. Kulüp, bu süreçte günü kurtaran bir yapıdan çıkarak profesyonel liglerde kalıcı başarı hedefleyen bir projeye dönüştü.

Başarılı giderken istifa etme nedeni ise hayli ilginç.

Sezon başında kulübün hisselerinin yüzde 90’ını elinde bulunduran Savaş Balçık ile birlikte iddialı bir şampiyonluk kadrosu oluşturan Oğuzhan Yalçın, takım ligin 4. haftasında 12 puanla zirvede yer alırken sürpriz bir şekilde başkanlık görevinden ayrıldı.

Kulislerde konuşulanlara göre bu kararın temelinde, Yalçın’ın kulübün bağımsız yapısını koruma isteği bulunuyordu. Özellikle stadyumdaki protokol listelerine, devletin resmi kuralları dışında siyasi ya da kişisel etkilerle bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin eklenmesine karşı çıkan Yalçın’ın, sporun içine siyaset ve kişisel hesapların dahil edilmesine mesafe koyduğu belirtildi. Şehirde oluşan görüş ayrılıklarının kulübe zarar vermemesi için ise görevi bırakma kararı aldığı ifade edildi.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
