Sosyal Deneyde Büyük Tartışma: 'Beni Belaya Sokma' Diyen Amcanın Tepkisi Sokaktaki Güven Duygusunu Sorgulattı

Büyük şehirlerin kalabalık caddelerinde yürürken, başınıza bir iş geldiğinde çevrenizdeki yüzlerce insandan birinin size kalkan olacağını düşünürsünüz. Ancak modern toplumun en büyük açmazlarından biri, tehlike anında insanların yardıma koşmaktan ziyade kendi güvenliğini ön plana koyması. Korku ve adli olaylara karışma çekincesi, insani reflekslerin önüne kalın bir duvar örüyor. Yaşanan toplumsal olaylar da insanların bu gibi durumlardan çekinmesine sebep oluyor. Bu da durumu daha büyük bir kosa sürüklüyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir sosyal deney büyük bir tartışma başlattı. Sokakta takip edildiğini fark eden genç bir kadının, bankta oturan yaşlı bir adamın yanına sığınma durumunu konu alan sosyal deneyde beklenmedik bir durum yaşandı. Kadının 'Sen benim babamsın tamam mı?' diyerek adamın yanına oturması ve yardım istemesi üzerine yaşlı adamın sergilediği korumacı olmaktan uzak, tamamen kendi güvenliğini düşünen çekimser tavrı, izleyen herkesi toplumsal bağlar üzerine yeniden düşünmeye sevk etti.

KAYNAK