Sosyal Deneyde Büyük Tartışma: 'Beni Belaya Sokma' Diyen Amcanın Tepkisi Sokaktaki Güven Duygusunu Sorgulattı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.05.2026 - 12:18

Büyük şehirlerin kalabalık caddelerinde yürürken, başınıza bir iş geldiğinde çevrenizdeki yüzlerce insandan birinin size kalkan olacağını düşünürsünüz. Ancak modern toplumun en büyük açmazlarından biri, tehlike anında insanların yardıma koşmaktan ziyade kendi güvenliğini ön plana koyması. Korku ve adli olaylara karışma çekincesi, insani reflekslerin önüne kalın bir duvar örüyor. Yaşanan toplumsal olaylar da insanların bu gibi durumlardan çekinmesine sebep oluyor. Bu da durumu daha büyük bir kosa sürüklüyor. 

Sosyal medyada paylaşılan bir sosyal deney büyük bir tartışma başlattı. Sokakta takip edildiğini fark eden genç bir kadının, bankta oturan yaşlı bir adamın yanına sığınma durumunu konu alan sosyal deneyde beklenmedik bir durum yaşandı. Kadının 'Sen benim babamsın tamam mı?' diyerek adamın yanına oturması ve yardım istemesi üzerine yaşlı adamın sergilediği korumacı olmaktan uzak, tamamen kendi güvenliğini düşünen çekimser tavrı, izleyen herkesi toplumsal bağlar üzerine yeniden düşünmeye sevk etti.

Peki, sokakta kendinizi güvensiz hissettiğinizde ya da takip edildiğinizi fark ettiğinizde anlık olarak hangi önlemleri almalısınız?

  • Güvenli ve Kalabalık Alanlara Sığının: Takip edildiğinizi anladığınız an tenha sokaklardan uzaklaşın; açık bir markete, kafeye, karakola ya da insanların yoğun olduğu bir otobüs durağına geçiş yapın.

  • Doğrudan İletişim Kurun ve Rol Yapın: Deneyde olduğu gibi, çevrede güven veren yaşlı bir amca, teyze ya da bir esnafın yanına giderek tanıdıkmış gibi davranın ve durumu fısıldayarak onlardan yardım isteyin.

  • Göz Temasından Kaçınmayın Ama Mesafeyi Koruyun: Sizi takip eden kişiye onu fark ettiğinizi gösteren net bir duruş sergileyin, ancak onunla münakaşaya girmeden adımlarınızı hızlıca güvenli bir noktaya doğru yönlendirin.

  • Çevreden Yüksek Sesle Yardım İsteyin: Eğer durum acil bir boyuta ulaşıyorsa, 'Bana yardım edin' ya da 'Bu kişi beni takip ediyor' diyerek çevredeki insanların dikkatini doğrudan şüpheli şahsın üzerine çekin.

İnsanlar başını belaya sokmak istememeleri beklenmedik bir durum değil elbette fakat yine de zor bir durumda, kendi başınıza çözmek yerine yardım istemek, karşınızdaki kişiyi de caydırabilir.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
