article/comments
article/share
Haberler
Video
Türkiye'yi Bisikletle Gezen Fransız Gezgin Yayladaki Türklerin Gösterdiği İnanılmaz Misafirperverliği Paylaştı

Türkiye'yi Bisikletle Gezen Fransız Gezgin Yayladaki Türklerin Gösterdiği İnanılmaz Misafirperverliği Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.05.2026 - 12:57

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kültürler arası etkileşim, modern dünyada genellikle dijital ekranlar ardında kaybolsa da gerçek bağlar hala yüz yüze kurulan samimi anlarda saklı kalıyor. Yabancı bir ülkede, hiç bilmediğiniz yollarda tek başınıza seyahat ederken karşınıza çıkan insanların yaklaşımı tüm yolculuğun seyrini ve o ülkeye dair hafızanızı baştan aşağı şekillendirebiliyor. Özellikle coğrafyanın zorlu şartlarında, şehir merkezlerinden uzaklaştıkça insan ilişkilerinin saflığı ve koruyucu doğası çok daha net bir şekilde kendini hissettiriyor. Bu tür içten karşılaşmalar, sınırları ve dil engellerini ortadan kaldırarak insanlığın ortak paydada nasıl buluşabildiğini en yalın haliyle gözler önüne seriyor.

Fransız bisiklet gezgini, Türkiye genelinde gerçekleştirdiği uzun soluklu turu sırasında Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun zorlu yayla yollarında karşılaştığı inanılmaz misafirperverliği sosyal medya hesabından paylaştı. Yol boyunca yerel halkın kendisine gösterdiği samimi yaklaşımı ve ikramları kayda alan gezginin videosu beğeni topladı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yaylada mola veren bir Türk ailesinin ve ardından karşılaştığı yöre sakinlerinin Sidney’e gösterdiği korumacı yaklaşım, Anadolu kültürünün derinliklerindeki misafirperverlik anlayışını bir kez daha kanıtlıyor. Bisikletle tek başına dağ yollarını aşan yabancı bir turistin güvenliğini en az onun kadar düşünen yayla sakinleri, bölgedeki çoban köpeklerinin ve yaban hayatının yaratabileceği tehlikelere karşı hemen harekete geçiyor. 

Gezginin güvenle yoluna devam edebilmesi için ona büyük, dayanıklı bir koruma sopası hediye eden ve bu sopayı bisikletine nasıl sabitlemesi gerektiğini uygulamalı olarak gösteren yerel halkın o anları tam anlamıyla iç ısıtıyor. Üstelik bununla da kalmayıp yolda aç kalmaması için kendi azıklarından hazırladıkları ekmek arası tavuk şişleri, taze yeşil soğanları ve naneleri gezginle paylaşarak kalplerimizi bir kere daha ısıtıyorlar. Yabancı turistin 'Türkiye hakkındaki en güzel şey Türk insanı' diyerek gösterilen bu muazzam ilgi karşısında duygulanması ve Türkçe teşekkür ederek vedalaşması, kültürel sınırların samimiyetle nasıl aşıldığının en net göstergesi haline geliyor. Bu durum dünyanın dört bir yanından ülkemizi ziyaret eden, özellikle Anadolu'yu gezen turistlerin dikkatini çekiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın