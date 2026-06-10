Miras Gibi Miras: Bir Kayınvalide Gelinine Nadir Bulunan Barbie Koleksiyonunu Hediye Etti

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Miras denildiğinde akla ilk olarak tapular, arsalar, altınlar ya da banka hesapları gelir. Ancak bazen öyle manevi değerler miras kalır ki, maddi karşılığı ne olursa olsun hiçbir önemi kalmaz. Sosyal medyada tam olarak bütün kadınların çocuk kalplerini ısıtan bir miras beğeni topladı.
Kızı olmadığı için nadir bulunan Barbie koleksiyonunu, ilk geliniyle paylaşmayı seçen bir kayınvalide bildiğimiz tüm miras tanımlarını yerle bir etti. Kayınvalidesinden kendisine devredilen bu sıra dışı yadigarı takipçileriyle paylaşan genç kadının videosu beğeni topladı.
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Dolap kapaklarının açılmasıyla birlikte adeta 90'lar ve 2000'lerin başına nostaljik bir yolculuk başlıyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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