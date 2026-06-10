Miras Gibi Miras: Bir Kayınvalide Gelinine Nadir Bulunan Barbie Koleksiyonunu Hediye Etti

Miras denildiğinde akla ilk olarak tapular, arsalar, altınlar ya da banka hesapları gelir. Ancak bazen öyle manevi değerler miras kalır ki, maddi karşılığı ne olursa olsun hiçbir önemi kalmaz. Sosyal medyada tam olarak bütün kadınların çocuk kalplerini ısıtan bir miras beğeni topladı.

Kızı olmadığı için nadir bulunan Barbie koleksiyonunu, ilk geliniyle paylaşmayı seçen bir kayınvalide bildiğimiz tüm miras tanımlarını yerle bir etti. Kayınvalidesinden kendisine devredilen bu sıra dışı yadigarı takipçileriyle paylaşan genç kadının videosu beğeni topladı.

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