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Miras Gibi Miras: Bir Kayınvalide Gelinine Nadir Bulunan Barbie Koleksiyonunu Hediye Etti

Miras Gibi Miras: Bir Kayınvalide Gelinine Nadir Bulunan Barbie Koleksiyonunu Hediye Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.06.2026 - 16:19

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Miras denildiğinde akla ilk olarak tapular, arsalar, altınlar ya da banka hesapları gelir. Ancak bazen öyle manevi değerler miras kalır ki, maddi karşılığı ne olursa olsun hiçbir önemi kalmaz. Sosyal medyada tam olarak bütün kadınların çocuk kalplerini ısıtan bir miras beğeni topladı. 

Kızı olmadığı için nadir bulunan Barbie koleksiyonunu, ilk geliniyle paylaşmayı seçen bir kayınvalide bildiğimiz tüm miras tanımlarını yerle bir etti. Kayınvalidesinden kendisine devredilen bu sıra dışı yadigarı takipçileriyle paylaşan genç kadının videosu beğeni topladı. 

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Dolap kapaklarının açılmasıyla birlikte adeta 90'lar ve 2000'lerin başına nostaljik bir yolculuk başlıyor.

Dolap kapaklarının açılmasıyla birlikte adeta 90'lar ve 2000'lerin başına nostaljik bir yolculuk başlıyor.

Rapunzel Barbie, Kuğu Gölü Serisi, Fındıkkıran Prensesleri ve klasikleşmiş balerin modellerinin yan yana dizildiği bu dev Barbie bebek koleksiyonunun manevi değeri tartışmasız çok büyük. Dijital dünyada bu tarz eski oyuncakların ve koleksiyon ürünlerinin fiyatlandırılması ise tamamen işçilik, nadirlik ve saklanma koşullarına göre belirleniyor. Kutusu açılmamış, cildi ve kıyafetleri bozulmamış nostaljik seriler günümüzde açık artırmalarda ya da özel koleksiyon pazarlarında binlerce dolara alıcı bulabiliyor. Sosyal medya kullanıcıları da bu nadide parçaların sadece birer oyuncak olmadığını, döneminin sanatsal ve kültürel izlerini taşıyan birer yatırım aracı olduğunu belirterek gerçek değerinin ne kadar olabileceği konusunda büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Tarzı, korunmuşluğu ve sergilenen modellerin çeşitliliğiyle göz kamaştıran bu dolap, modern dünyanın seri üretim plastiklerinden çok uzak bir emeği simgeliyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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