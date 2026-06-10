Manifest Konserinde Kriz: Konseri Babasının Omzunda İzleyen Bir Kız Tepki Gelince Ağlamaktan Bayıldı

Manifest son dönemin en sevilen müzik gruplarından beri. Grubun dinleyici kitlesinin yaş grubu da oldukça geniş. Bu yüzden konserlerinde hem küçük hayranları hem genç hayranları hem de küçük hayranlarının ebeveynleri yer alıyor. Bu yüzden sahneyi görme meselesi bazen kaosa dönüşebiliyor.

Manifest konserinde sahneyi göremeyen küçük kız babasının omzuna çıktı. Diğer seyirciler, sahneyi göremedikleri için çocuk dinleyicilerin omuzlara alınmasını protesto etti. Bunun üzerine ağlamaktan fenalaşan minik kızı gören görevliler, onu ve babasını sahne önüne aldı.

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