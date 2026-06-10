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Manifest Konserinde Kriz: Konseri Babasının Omzunda İzleyen Bir Kız Tepki Gelince Ağlamaktan Bayıldı

Manifest Konserinde Kriz: Konseri Babasının Omzunda İzleyen Bir Kız Tepki Gelince Ağlamaktan Bayıldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.06.2026 - 15:44

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Manifest son dönemin en sevilen müzik gruplarından beri. Grubun dinleyici kitlesinin yaş grubu da oldukça geniş. Bu yüzden konserlerinde hem küçük hayranları hem genç hayranları hem de küçük hayranlarının ebeveynleri yer alıyor. Bu yüzden sahneyi görme meselesi bazen kaosa dönüşebiliyor. 

Manifest konserinde sahneyi göremeyen küçük kız babasının omzuna çıktı. Diğer seyirciler, sahneyi göremedikleri için çocuk dinleyicilerin omuzlara alınmasını protesto etti. Bunun üzerine ağlamaktan fenalaşan minik kızı gören görevliler, onu ve babasını sahne önüne aldı. 

Kaynak

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"Çocuklar aşağı"

"Çocuklar aşağı"

Bu sorunun Manifest konserlerinde sık sık yaşanmasından ötürü şikayetlerin geldiği ve bunun için bir önlem hazırlığı yapıldığı duyuruldu. Tolga Akış'ın Manifest konserlerinde çocuklar ve yetişkinler için iki ayrı bölüm yapılacağını, bu şekilde bu tarz kargaşaların önüne geçileceğini söylediği iddia edildi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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